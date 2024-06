Il Santomato Live torna all’aperto: "Tutto all’insegna della leggerezza"

L’estate 2024 si farà e questa già è la notizia che più esalta, dopo lo stop di "ricarica batterie" dello scorso anno. È festa in casa Santomato Live che torna a proporre l’arena estiva a suon di musica e condivisione di uno spazio (e di una iniziativa) che ha pochi eguali nel raggio di diversi chilometri. La programmazione prevista conta dieci serate in tutto, sul venerdì e sul sabato, a luglio (12, 13, 19, 20, 26, 27) e ad agosto (2, 3, 9 e 10), con live music e ristopizzeria con griglieria e bar aperti a disposizione del pubblico. Tornare ad animare l’estate nell’area verde del circolo Arci di via Montalese è stato praticamente necessario se non obbligato, forti di una richiesta da parte del pubblico che mai si è attenuata. Ma forti anche di un successo strepitoso, quello segnato dalla stagione al chiuso 2023-2024. "Con orgoglio abbiamo da poco chiuso una stagione a dir poco straordinaria, raddoppiando i risultati dello scorso anno, già buoni così com’erano – commenta il direttore artistico Tony De Angelis –. Il pubblico si è decisamente allargato, con provenienze da tutta la regione che ci confermano la forza del passaparola. Siamo cresciuti in qualità oltre che nei numeri. Non solo il pubblico, ma anche la critica ha riconosciuto la bontà del nostro lavoro. A questo si aggiunge la sollecitazione costante del pubblico degli affezionati che ci chiedeva dell’arena e allora eccoci di nuovo fuori con i live nel verde. Sulla programmazione, comunque pronta, lascio il pubblico ancora un po’ in sospeso. Dico soltanto che abbiamo scelto la linea della leggerezza e del divertimento, con serate di musica anni ’70 e ’80 e varie serate in compagnia di Radio Mitology che tanto successo hanno riscosso nella stagione al chiuso, ma anche musica anni Ottanta e Novanta, con qualche puntata dedicata ai cantautori italiani, con la voglia comunque di restar leggeri".

linda meoni