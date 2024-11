Il saluto del questore Dalpiaz ai colleghi in pensione. E il grazie del Sap

Il questore di Pistoia, Marco Dalpiaz, ha salutato e ringraziato il sostituto commissario Luca Boschi, il sovrintendente capo tecnico coordinatore Leonardo Meucci, il sovrintendente capo Adriana Capogrosso e l’assistente capo coordinatore Maurizio Baldassarri per la profonda dedizione con cui hanno svolto il loro lavoro al servizio dell’amministrazione. A salutare i colleghi ora in pensione, in occasione del loro ultimo giorno di servizio erano presenti tanti poliziotti in servizio ed in quiescenza a testimonianza della serietà, professionalità e dedizione al servizio da sempre dimostrata. Il questore nel sottolineare questo momento di contemporanea gioia e tristezza per il vuoto che lasceranno in tanti colleghi e nell’augurare loro ogni bene ha ringraziato per l’encomiabile attività espletata al servizio delle istituzioni e dei cittadini, testimoniato dallo stretto legame da sempre esistente in provincia tra la Polizia di Stato e l’intera collettività.

E un messaggio di saluto al sovrintendente capo coordinatore della Polizia di Stato Leonardo Meucci viene espresso anche dalla Segreteria provinciale del Sap di Pistoia, Sindacato Autonomo di Polizia. "Il sovrintendente Meucci ha prestato servizio presso la Questura di Pistoia e nel Sap ha rivestito la carica di segretario aggiunto e consigliere per cui si è sempre contraddistinto per la sua disponibilità verso tutti i colleghi.

"Caro Leonardo non possiamo che ringraziarti per il servizio che hai reso – scrive il segretario provinciale del Sap di Pistoia Raffaella Puca – servizio caratterizzato da sempre da umanità e professionalità, motivo di orgoglio e lustro per la Polizia di stato. Sei un grande esempio da seguire per tutti noi colleghi. Ti auguriamo di goderti la tua meritata pensione. Ti vogliamo bene collega per sempre".