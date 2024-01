Il ritorno dopo la tempesta. La ripartenza del Conad City: "È il nostro nuovo inizio"

QUARRATA

Sotto la furia delle tempesta Ciaran, il 2 novembre scorso, il Conad City di via Roma, andò completamente distrutto. Ora in tempi record, pronto ad accogliere i suoi clienti. All’interno del negozio, sono stati ripristinati tutti i reparti esistenti ed è stata sostituita gran parte dell’attrezzatura che purtroppo era andata distrutta durante l’alluvione. I rinnovati reparti garantiranno – spiega una nota – l’assortimento ed i servizi di sempre, per una spesa comoda e funzionale, anche di tutti i giorni, con un’offerta che pone grande attenzione ai prodotti freschi e freschissimi, alla valorizzazione delle eccellenze locali e della linea de "I Nostri Ori". Confermati anche tutti i servizi del punto vendita come la pratica spesa online in modalità "Ordina&Ritira", la possibilità di ordinare le pizze e di effettuare ricariche telefoniche, il wi-fi gratuito, l’accettazione dei buoni pasto, il pagamento dei bollettini e l’accesso agli animali da compagnia.

"Siamo estremamente contenti di riaprire finalmente il Conad City di Quarrata, una riapertura che simboleggia un nuovo inizio per la nostra squadra e per l’intera comunità quarratina – dice dichiara il Socio Conad Nord Ovest Carmelo Nanì – . È stato fatto un enorme lavoro e sono state recuperate tutte le strutture possibili, visto che la maggior parte di esse assieme all’attrezzatura, agli impianti e all’intera merce presente al momento dell’alluvione è andata distrutta. All’interno del supermercato sono stati ripristinati tutti i reparti, sostituendo i tanti macchinari e gli impianti in modo da tornare a garantire i servizi e l’offerta di sempre – conclude Nanì - Ci tengo a ringraziare chi ha reso possibile tutto ciò".