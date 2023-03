Il ritorno dei villeggianti "Nonno ce l’ho fatta per te" Elena Guidi, un tuffo nella Storia

Lucia Agati Si può dire che tutto è cominciato con le pagine di un libro ormai introvabile. Elena ne ha una copia con le pagine ingiallite, sfogliate infinite volte. Si intitola "Accenti, autonomi racconti di Giovani Sì", il progetto che, oltre dieci anni fa, fu della Regione Toscana per sostenere le imprese dei giovani, fra cui la sua. Con l’introduzione di un prezioso artista italiano, Niccolò Fabi, che scrisse anche di lei e si sedette a tavola a mangiare i ravioli nel suo albergo appena riaperto. Per Elena Guidi il suo arrivo improvviso durante "Accenti in tour" fu una sorpresa da togliere il fiato. Nevicava quel giorno a Sammommè. Un giorno indimenticabile. "Ognuno dei protagonisti ha lanciato il suo desiderio oltre l’ostacolo _ scrisse Fabi _ . Ognuno con il proprio senso di dignità, di fedeltà ai propri desideri, cercando una via verso la serenità che non passi unicamente per gli stereotipi della realizzazione professionale imposti dal mercato o dal riconoscimento sociale. Ognuno con la propria paura e quella domanda: “Chi me lo fa fare?” , con cui si impara a convivere, a cui non sempre c’è bisogno di dare una risposta sensata". Elena Guidi, nata a Pistoia il 5 gennaio...