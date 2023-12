Il punto di Confagricoltura: "Disastro olio, tiene il vino"

Sta per andare in archivio un 2023 caratterizzato da valori, per il vivaismo, che tendono a ridimensionarsi dopo i clamorosi exploit di 2020 e 2021, in piena era Covid, ma il comparto tiene botta e si lancia verso nuove sfide. Discorso differente, secondo il presidente di Confagricoltura Pistoia Luca Magazzini, per quanto riguarda altri ambiti che riguardano da vicino l’associazione di categoria. "L’olivicoltura ha segnato un calo di produzione in questo anno dal 60 al 70% - spiega il presidente in carica dallo scorso ottobre dopo aver ricoperto, in passato, lo stesso ruolo ma a capo di Avi – si tratta di numeri considerati a macchia di leopardo perché in alcune zone non si è addirittura nemmeno fatta la raccolta. Per quanto riguarda il vino, invece, il settore ha tenuto bene mentre nel vivaio si è andati un po’ in calando dopo la primavera, come confermano anche i dati Irpet. Su questo settore, però, bisogna fare dei distinguo: gli addetti e le aziende hanno avuto tante richieste per le alberature che stanno avendo più successo dei sempreverdi tanto che, per questo comparto, al momento c’è un eccesso di produzione. Inoltre, abbiamo avuto anche una occupazione stabile ed in leggero aumento proprio perché, con più piante nei vivai, vanno poi mantenute". Da queste premesse, poi, si passa a capire cosa potrà succedere in un 2024 ricco di incognite e che dovrà far vedere, una volta per tutte, gli effetti dell’alluvione di novembre. "Il problema acqua ha riguardato singole situazioni – conclude Magazzini – e non tutto il settore in generale, quindi staremo a vedere in primavera come sarà la produzione. Se i tassi dei mutui inizieranno un po’ a scendere e si sbloccheranno un po’ di lavori, sono convinto che ci saranno le premesse giuste per valori importanti".