Il primo concerto di Natale nella chiesa di Pracchia. Le più celebri melodie con il Coro Soli Deo Gloria

A Pracchia arriva il Concerto di Natale. Una vera novità nel piccolo borgo dell’Appennino pistoiese. Promosso dall’Associazione Filarmonica Alto Pistoiese (Afap) con la parrocchia di San Lorenzo, si terrà domani, domenica 15 dicembre, nella chiesa di San Lorenzo, inizio ore 17, ingresso libero. A intonare le più celebri melodie dedicate al Natale, canti che vari compositori hanno dedicato a Maria, l’inizio del festoso Gloria di Antonio Vivaldi e altro sarà il Coro Soli Deo Gloria, diretto da Andrea Treggia, con Annalisa Massa, organo, e Monica Delli Carri, soprano. Il Coro e orchestra "Soli Deo Gloria" è nato nel 2001 ed è stato diretto fino al 2019 dal Maestro Gian Paolo Luppi. Dice Alberto Spinelli, presidente dell’Afap e docente del Conservatorio Boito di Parma: "Pensiamo a questo concerto come a una tappa verso il Natale, una festa per la quale è stata scritta moltissima musica, sia sacra, sia profana. Noi avremo un coro che eseguirà repertorio sacro colto e popolare, con canti che riecheggiano nella memoria di tutti e altri di più raro ascolto. Sarà un momento di musica molto spirituale e gioioso nella terza domenica d’Avventa che la liturgia chiama Gaudete". Il Coro Soli Deo Gloria, che deve il nome al motto con cui Johann Sebastian Bach concludeva molte sue partiture, ha ideato un programma aderente all’anno liturgico: al centro la parte decisamente più consistente è costituita da canti della tradizione sul Natale, all’inizio alcuni canti dedicati a Maria, in chiusura, pensando che il Natale è collegato alla Pasqua, un canto eucaristico (il suggestivo Ave verum di Elgar) e uno dei discepoli di Emmaus (Resta con noi, di Bach). Per informazioni 328.1822550.

l.m.