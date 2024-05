’Il più piccolo di tutti’ per i bambini dai 5 anni in su. E questo pomeriggio c’è la prova aperta

Un debutto che sigilla una stagione. Accade al Funaro, domenica 12 maggio (ore 16), dove la parentesi Ri-belli rivolta ai ragazzi e curata da Francesca Giaconi ospita una prima nazionale dal titolo "Il più piccolo di tutti", nuovo spettacolo di Compagnia Rodisio, una produzione Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale. Pubblico cui è rivolta la proposta è quello dei bambini e della bambine dai 5 anni. Una storia che parla di pane e di sassi, di boschi spaventosi e di case perdute, di fame e di paura, di fame e di coraggio. Soprattutto, questa è la storia di come il più piccolo di tutti, quello che non parla mai, quello che non ne fa una giusta, quello che tutti prendono in giro, quello che vale meno di niente, diventa grande, anzi un eroe. Un personaggio su cui nessuno avrebbe scommesso, uno che neanche ci si accorge di dove si sia infilato da quanto è piccolo, praticamente una nullità. Ma in questa storia, in cui si incontrano un orco gigantesco affamato e un bambino piccolissimo altrettanto affamato quello che sembra non sempre è quello che è. Il più piccolo di tutti è un inno alla fragilità, una dedica alla parte più intima di ognuno di noi. Essere il più piccolo di tutti vuol dire mantenere vivo uno stato dell’animo tanto delicato quanto prezioso. I biglietti nei teatri e online (www.bigliettoveloce.it), 7 euro (adulti) e 5 euro (under 14).

Oggi alle 17 al Funaro, prova aperta dello spettacolo e un incontro con la Compagnia, ultimo appuntamento de "Il teatro nel carrello", ciclo promosso in collaborazione con Unicoop Firenze. La Caffetteria è aperta per merende, pause e aperitivi dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 21 e nei giorni di spettacolo e eventi un’ora prima dell’inizio.

l.m.