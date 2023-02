Il piano di Louis Lortie a Palazzo De’ Rossi

Il pianoforte si mette a cantare, la melodia scorre e domina incontrastata. Di un intreccio preziosissimo di "momenti musicali" si compone il sesto appuntamento della 61^ Stagione di Musica da Camera, sabato 11 febbraio al Saloncino della musica di Palazzo de’ Rossi (ore 21). Ad interpretarli è un grande della tastiera, il pianista canadese Louis Lortie, che presenta un programma nel quale si alternano due peculiari tipi di composizione: alcune trascrizioni per pianoforte solo di bellissimi lieder originariamente scritti per voce e piano, ed i momenti musicali veri e propri: quelli, famosissimi, dell’opera 94 D 960 di Franz Schubert, e quelli op. 16, meno noti ma non meno toccanti, di Serghei Rachmaninov, composizioni giovanili in cui la sua personalità ebbe modo di esprimersi compiutamente per la prima volta proprio nel richiamare le miniature schubertiane, che, al contrario, appartengono all’ultima stagione del maestro viennese. A questi si aggiungono i lieder schubertiani "Der Müller und der Bach" (Il mugnaio e il ruscello) e "Auf dem Wasser zu singen" (Da cantare sull’acqua), trascritti per pianoforte da Franz Liszt, e "Wohin?" (Dove?), trascritto da Rachmaninov. Il Lied "Vessenije vody" (Acque di primavera) op.14 n.11 di Rachmaninov diventa "Floods of spring" nell’arrangiamento del pianista statunitense Earl Wild.

Louis Lortie è artista talentuoso, raffinato e dotato di una fantasia sconfinata. Da più di trent’anni, dopo aver vinto il concorso Busoni nel 1984, si esibisce in tutto il mondo distinguendosi per la sua versatilità. Come i suoi leggendari conterranei Glenn Gould e Rosalyn Tureck, asseconda la vocazione a muoversi controcorrente, per profondità interpretativa e scelte di repertorio. La sua tecnica sopraffina non è mai mero esercizio atletico, ma elemento totalmente al servizio della musicalità. Richiesto in cinque continenti, Louis Lortie ha instaurato collaborazioni di lungo corso con orchestre quali la BBC Symphony Orchestra, la BBC Philharmonic, l’Orchestre National de France e la Filarmonica di Dresda in Europa, la Philadelphia Orchestra, la Dallas Symphony Orchestra, la San Diego Symphony, la St Louis Symphony e la New Jersey Symphony Orchestra negli Stati Uniti. In Canada si esibisce regolarmente con le principali orchestre di Toronto, Vancouver, Montreal, Ottawa, e Calgary. Nel campo dei recital e della musica da camera, Lortie appare in tutte le sale da concerto e nei festival più prestigiosi, fra cui la Wigmore Hall di Londra, la Philharmonie de Paris, la Carnegie Hall, la Chicago Symphony Hall, il Beethovenfest di Bonn e il Liszt Festival di Raiding. E’ cofondatore e direttore artistico del LacMus International Festival del Lago di Como ed è ‘Master in Residence’ alla Queen Elisabeth Chapel di Bruxelles.

Info: Biglietteria Teatro Manzoni 0573 991609 – 27112 online su: www.teatridipistoia.it

Chiara Caselli