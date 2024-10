Il Pd incontra i cittadini in tutte le zone

Al via l’iniziativa del Partito democratico "PartecipAgliana" per incontrare e ascoltare i cittadini nelle varie zone. Già fissate le date dei primi tre incontri. Venerdì 25 ottobre, alle 21, al primo piano del circolo La Rinascita in via Roma, dedicato alle zone di via Livorno, piazza Gramsci e limitrofe. Venerdì 8 novembre, alle ore 21, al circolo Arci Antonio Gramsci di Catena, dedicato alle zone della frazione, come via Santini e strade vicine. Venerdì 22 novembre, alle ore 21, appuntamento al circolo Arci Il Circolino a San Niccolò, dedicato a chi abita nella frazione di San Niccolò e dintorni. "Partendo dall’ottima riuscita di partecipazione della 66° Festa de l’Unità dello scorso mese – spiega la segreteria Dem – il circolo Pd di Agliana promuove iniziative in grado di far partecipare attivamente i nostri concittadini, per raccogliere necessità e proposte, con l’obiettivo di accrescere il senso di comunità e dare ai nostri consiglieri di minoranza ulteriori strumenti per una opposizione che, in consiglio comunale, sia in grado di elaborare proposte concrete, condivise dal basso e in linea con la visione del programma elettorale del Partito democratico". Andrea Acciai (in foto), segretario del Pd aglianese aggiunge: "PartecipAgliana-Fare comunità ci è sembrato il titolo appropriato per questa nostra iniziativa, ovvero un percorso di partecipazione, già annunciato anche in campagna elettorale, che dimostri in maniera efficace la vitalità di un partito in grado di portare avanti una visione politica innovativa, di cambiamento nell’amministrare Agliana. Invitiamo tutti i cittadini interessati a partecipare e a far partecipare ai nostri primi tre incontri, ai quali ne seguiranno altri su tutto il resto del territorio".

Piera Salvi