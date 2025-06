Il Padel Club compie un anno: "È uno sport proprio per tutti"

Nonostante il fatto che sia sbarcato nel nostro paese già da diverso tempo, il padel ha cominciato a guadagnare popolarità negli ultimi anni, riuscendo a conquistare appassionati e diffondendosi in molte città italiane. Da un anno è attivo ad Agliana l’"Agliana Padel Club", che proprio in questi giorni compie il suo primo anno di attività. Una realtà tirata su da Jacopo Capizzi assieme alla sua squadra, che racconta com’è nato questo progetto: "Sono sempre stato uno sportivo appassionato, ma al padel non avevo mai dato molta importanza. Da quando l’ho conosciuto meglio, però, me ne sono innamorato e ho deciso di dedicarmici, pensando che potesse avere dei buoni margini di crescita come sport" racconta.

La migliore qualità del padel, spiega ancora Jacopo: "E’ che è uno sport inclusivo, tutti ci possono giocare, e la sua caratteristica più importante, almeno secondo me, è che riesce a dare emozioni positive a chi lo pratica, sia che sia più esperto, sia che lo sia di meno. È inclusivo perché permette a tutti di giocare assieme, perché non conta la forza, ma la precisione".

Il circolo in questi giorni ha compiuto il suo primo anno di attività: un anno intenso, racconta ancora Jacopo, nel quale l’obiettivo principale è stato quello di far avvicinare più persone possibili, soprattutto giovani, a questo sport: "Abbiamo organizzato con il Capitini il corso “Racchetta in classe“ e in generale cerchiamo di coinvolgere i più piccoli e i giovani, ma il nostro obiettivo principale è quello di riuscire a trasmettere a chi gioca le belle emozioni che questo sport può regalare, cercando di metterne in luce i molti aspetti positivi e puntando tutto sul fatto che, in questi novanta minuti in cui si gioca, ci si deve soprattutto divertire".

Per festeggiare il primo anno di attività in programma c’è la ‘Vannino Padel Cup’, dedicata alla memoria dell’eccentrico personaggio divenuto nel tempo popolarissimo a Pistoia. "Il nostro obiettivo – conclude Jacopo – è certamente quello di offrire un’esperienza che sia prima di tutto sportiva, cercando di dare risalto alle emozioni che questo sport può dare. Ma col tempo sarebbe bello poter riuscire a creare uno spazio accogliente che all’attività agonistica legasse anche una dimensione più conviviale, perché alla fine lo sport, da che mondo e mondo, è stare insieme".

Corrado Ciampi