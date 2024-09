Il nodo stalli in centro. Parcheggio temporaneo. Via ai lavori all’ex Ceppo

Dopo aver seguito l’iter dei vari passaggi burocratici, in questi giorni è partito il cantiere per la realizzazione del parcheggio temporaneo in via del Soccorso nell’area ex Ceppo in un’area che è di proprietà dall’Asl Toscana Centro. E’ questa la soluzione ad una problematica emersa con l’avanzamento dei cantieri Pnrr di piazza San Lorenzo, togliendo di fatto quasi tutti i posti auto nella zona fra residenti e chi utilizzava quel quadrante della città per recarsi agli studi medici di via della Crocetta ed al Cup. Il parcheggio potrà ospitare fino a 65 veicoli e sarà raggiungibile percorrendo via Cavallerizza per poi proseguire in via del Piloto arrivando in via del Soccorso. La viabilità per l’uscita e l’entrata del parcheggio sarà regolata da un semaforo. Per rendere l’area accessibile da via del Soccorso, sarà aperto un varco nel muro perimetrale lungo la strada tramite smontaggio della porzione realizzata in blocchi di calcestruzzo, dietro autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. Ovviamente l’intervento non sarà immediato e, quindi, per ancora qualche settimana gli utenti della zona dovranno stringere i denti per usufruire dei servizi sanitari e le (tristi) immagini di piazza Giovanni XXIII trasformata in un parcheggio continueranno ad esserci.

Secondo le previsioni della vigilia, infatti, l’intervento si concluderà entro la fine dell’anno, in ritardo di 2-3 mesi rispetto a quello che era il cronoprogramma ipotizzato in un primo momento. "Come promesso realizzeremo un parcheggio vicino a piazza San Lorenzo – evidenzia l’assessore alla mobilità Alessio Bartolomei – per soddisfare la richiesta di posti auto dei residenti della zona, dopo la chiusura di piazza San Lorenzo. L’area che abbiamo individuato è vicina ai presidi sanitari e agli studi medici, in modo da andare incontro alle esigenze di tutti i cittadini, ma in particolare degli anziani e dei disabili". I lavori, che prevedono la realizzazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso e la posa in opera di una recinzione per separare l’area del parcheggio dalla rimanente area Ausl, sono stati affidati alla Esmoter Costruzioni Srl di Altopascio per un investimento complessivo di 160mila euro. Per questa settimana, da lunedì fino a venerdì alle 19, per iniziare i lavori in via del Soccorso saranno vietati transito e sosta.