Il museo Marini. Ultime due occasioni per vedere le opere. Incertezza sul futuro

Una selezione di cinquanta opere tra sculture e disegni posizionati in un allestimento che non segue alcun criterio se non quello dell’"atelier d’artista", ovvero di come il maestro stesso era solito lavorare: circondato dalla sua arte. Ultime due occasioni oggi, domenica 5 gennaio, e domani, lunedì 6 gennaio, per visitare il (parzialmente) riaperto Palazzo del Tau di Corso Fedi, sede del Museo Marino Marini che al piano terra con l’attigua ex chiesa propone una piccola mostra con alcune delle opere di Marino Marini custodite nel museo ormai chiuso da anni. Un’occasione appunto, dal momento che ciò che accadrà dopo l’era Ruberto, ovvero l’attuale Commissario della Fondazione Marini il cui mandato è in scadenza a febbraio, è attualmente avvolto nella nebbia, sia dal punto di vista giudiziario con i pronunciamenti del Consiglio di Stato attesi nella prima metà del 2025, che di ordinaria gestione, non essendo ancora noti i membri del cda né tantomeno quindi le volontà che li animeranno. Una sola la certezza: la recente approvazione (risalente all’inizio dell’ottobre scorso) da parte della giunta comunale del progetto di adeguamento antincendio di Palazzo del Tau, intervento prioritario e imprescindibile per poter restituire fruibilità all’edificio. La mostra-evento dal titolo "Marino e Pistoia: di nuovo insieme" si inserisce nel più ampio cartellone Pistoia Città del Natale ed è promossa dalla Fondazione Marino Marini, in collaborazione con Comune di Pistoia e la Direzione regionale Musei del Ministero della Cultura e il sostegno della Fondazione Caript.

L’orario continuato di apertura è dalle 10 alle 18, con ultimo ingresso alle 17. Viste le caratteristiche degli spazi ed il tipo di allestimento scelto, si prevedono visite a numero chiuso di trenta persone in contemporanea. L’accesso è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Non è necessaria la prenotazione. L’ingresso all’esposizione è da Corso Silvano Fedi 30; sarà garantita un’accessibilità per i diversamente abili dalla loggia esterna del giardino (ingresso con cancello ex caffetteria) sempre su corso Fedi, con assistenza di personale addetto. Infine, nell’attiguo Giardino delle Ortensie resterà allestito fino a lunedì (apertura dalle 15 alle 19) "Un presepe per Gaza", collettiva di presepi organizzata dal Centro Studi Ricerche Espressive di Pistoia.

linda meoni