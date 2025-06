Il Mefit merita un futuro. Ora la ristrutturazione. Investimenti e ricerca per il florovivaismo

Proseguire negli investimenti in termini di ricerca, sviluppo e innovazione per orticoltura e florovivaismo ma, allo stesso tempo e nel concreto, avere rassicurazioni specifiche su quelli che sono i fondi che devono arrivare per la ristrutturazione del Mefit, ritenuta piattaforma strategica e centrale per tutto il settore floricolo della Valdinievole, soprattutto per quei produttori che non dipendono da nessuna cooperativa. Non sono mancati gli spunti di dibattito e di discussione dalla tavola rotonda che si è svolta ieri pomeriggio al Crea (Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo) di Pescia con la presenza dei vertici della struttura, ovvero il presidente Andrea Rocchi e il direttore Daniele Massa, insieme al sottosegretario del Masaf Patrizio Giacomo La Pietra ed esponenti delle varie associazioni di categoria come Confagricoltura, Cia e Coldiretti con il contributo anche, fra gli altri, del Presidente del Distretto vivaistico pistoiese Francesco Ferrini.

"L’innovazione e la ricerca, con il supporto prezioso del Crea, sono strumenti fondamentali per favorire la crescita del comparto florovivaistico che, nelle imprese impegnate nel territorio di Pescia, ha uno dei suoi fulcri più importanti – afferma il Sottosegretario La Pietra – per far crescere il settore della floricoltura, il cui valore di produzione nel 2023 si è attestato su circa 2,7 miliardi di euro, occorre essere propositivi nell’approccio alle nuove opportunità, specie se provenienti da ambiti quali la cosmetica. Il fatturato italiano del settore cosmetico, sempre relativo al 2023, è pari a 14,8 miliardi, in costante aumento: è fondamentale che le imprese, tramite appunto il supporto della scienza, si facciano trovare preparate per affrontare le sfide di un mercato sicuramente competitivo".

Durante la tavola rotonda che ha concluso il pomeriggio del convegno "Florovivaismo a Pescia, le sfide di oggi, le opportunità di domani. Filiera, Ricerca, Istituzioni e Territorio", lo stesso La Pietra si è confrontato con il presidente del soggetto referente del distretto Pescia-Lucca Nicola Del Ministro, il direttore di Confagricoltura Pistoia Daniele Lombardi, Maurizio Procissi segretario di zona per Coldiretti e Sandro Orlandini, presidente di Cia Toscana Centro. "Da tempo col sottosegretario La Pietra affrontiamo il tema della riqualificazione del Mefit – ha precisato lo stesso Orlandini – perché rappresenta una priorità per il territorio e per il suo tessuto economico. Il finanziamento (10 milioni, ndr) che è stato concesso è indubbiamente importante ma, allo stesso tempo, resta alta la preoccupazione della sua fruizione. Senza un Mefit aperto, sicuro e agibile in tutte le sue funzioni si mette a repentaglio l’intero settore floricolo, in particolar modo per le piccole aziende che non sono all’interno delle cooperative quello spazio espositivo è vitale. E, in questa fase, perlomeno i lavori per la parte dell’antincendio sono fondamentali: è un obiettivo che dobbiamo raggiungere per il bene di tutto il settore".

S.M.