Il magistrato. Cardella e la lotta alla mafia

Domani dalle 10.15 alle 13, nella sala Maggiore del palazzo comunale di Pistoia, si svolgerà una conferenza-incontro (aperta a tutti) con il magistrato Fausto Cardella, dal titolo "Le stragi di mafia: perché? Ricordi e riflessioni nel trentennale". Cardella, attualmente in pensione, è stato magistrato applicato alla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanisetta e ha fatto parte del pool di magistrati che ha condotto le indagini sulle stragi di Capaci e via D’Amelio, in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. All’iniziativa saranno presenti l’assessore Alessandra Frosini, il presidente dell’associazione Amici del Forteguerri Andrea Mitresi e la dirigente scolastica del liceo Forteguerri Anna Maria Corretti.