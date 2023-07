Il lavoro che c’è Dalla ristorazione al manifatturiero Le aziende in cerca

di Francesco Storai

PISTOIA

Anche d’estate, le provincie di Pistoia e della vicina Prato offrono decine e decine di offerte di lavoro nei più svariati ambiti, dall’industria al turismo, passando dalla ristorazione fino ai servizi. Ecco le proposte attive più interessanti, corredate dai contatti diretti dei datori di lavoro. A Pistoia si cerca un operaio tornitore per addetto alle macchine a controllo numerico. Le mansioni sono far funzionare correttamente il macchinario che effettua le operazioni di tornitura, impostare i parametri della macchina sulla base delle indicazioni di progettazione del pezzo da lavorare. Viene richiesta conoscenza di autocad. Candidature a: [email protected] Sempre nell’ambito industriale, Tdt Group ricerca un operaio addetto al taglio computerizzato di tomaie per calzature e attività di magazzino. In questo caso viene richiesta un’esperienza nel settore. Candidature e informazioni allo 057253538, oppure via e-mail a [email protected]

Geoclima Quarrata, invece, ricerca tre operai con interesse ad acquisire competenze per manutenzione caldaie. Viene richiesta licenza media e possesso patente B, buona manualità e voglia di imparare: non è richiesta, infatti, esperienza nella mansione. Candidature a [email protected] Due posti come manutentori sono offerti da Autelcom : i candidati saranno attivi in piccole manutenzioni ordinarie di tipo elettrico e meccanico, quali sostituzione lampadine, lavaggio filtri, montaggio pezzi su impianti idraulici, da effettuarsi presso i clienti dell’azienda situati nelle provincia di Prato, Firenze e Pistoia. Informazioni e candidature a [email protected]

Si cercano, invece, due operaie per lavoro su macchine a controllo numerico (torni e frese), per attività di montaggio e smontaggio pezzi di particolari meccanici. L’azienda valuta sia candidati con esperienza pluriennale nella mansione (tornitorefresatorealesatoremetalmeccanico) sia candidati senza esperienza con requisiti per il contratto di apprendistato. Il lavoro è organizzato in due turni 6-14 e 14-21. Informazioni e candidature: [email protected] Nella zona di Agliana si ricercano addetti a telai meccanici e a macchinari per la tessitura e la maglieria in azienda specializzata nel settore dei tessuti. Per informazioni e candidature è possibile contattare il signor Giampiero Goti al numero telefonico 0573 73143. Ai candidati viene richiesta patente B ed gradita l’esperienza nel settore.

La ristorazione, come al solito, offre importanti opportunità di lavoro sull’intero territorio provinciale. Spazio anche per gli aspiranti baristi e camerieri: il bar Dorsi ricerca una persona con esperienza nell’utilizzo della macchina del caffè e nella preparazione dei principali cocktail classici da bar. Per informazioni e candidature chiedere di Katy allo 0574 461298, oppure scrivere a [email protected] Sempre alimenti, ma di tutt’altro genere, al reparto macelleria di un supermercato di Iolo, dove si cerca un addetto da inserire nell’organico. Info e candidature a [email protected] Un cameriere, invece, è richiesto al ristorante Il Falcone. Le mansioni sono di accoglienza clienti, preparazione e riordino della sala, gestione comande, supporto alla cucina. Preferibile esperienza nella mansione. Offresi lavori part-time e full-time. Candidature a [email protected]

A Prato si ricerca un altro cameriere per servizio ai tavoli all’interno della pizzeria. Contratto part time di 24 ore settimanali, da martedì a domenica dalle 19.30 alle 23.30. info e candidature: [email protected] A Pescia si ricerca un assistente alla poltrona all’interno di uno studio odontoiatrico della città. Viene richiesta esperienza, patente di guida e conoscenze informatiche di base. É possibile contattare direttamente lo studio al numero 392 1321099 oppure [email protected] Infine un autolavaggio della provincia di Pistoia ricerca due persone per il lavaggio di autoveicoli. Le persone si dovranno occuparsi del lavaggio, della pulizia e della rifinitura delle autovetture. Non è necessaria esperienza. Gli interessati possono contattare direttamente l’azienda oppure recarsi di persona con il proprio curriculum, nella persona di Barluzzi Simone al numero telefonico 0574 710524, oppure all’e-mail [email protected] In bocca al lupo a tutti i candidati.