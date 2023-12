Il grande ’grazie’ ai dipendenti. Consegnate le targhe al merito

Momento finale, ma tuttavia centrale nell’evento di martedì sera nell’hangar della Giorgio Tesi Group trasformato in un immenso salone da cerimonia, è stata la consegna delle targhe ai dipendenti. Un riconoscimento che l’azienda ha voluto tributare in occasione della ricorrenza dei cinquant’anni di attività a coloro che hanno svolto bene il proprio lavoro per se stessi e per la comunità, contribuendo in modo determinante alla crescita della GTG che dà lavoro, lo ricordiamo, a 250 persone. I riconoscimenti sono stati quindi consegnati a una rappresentativa di questa immensa famiglia. Tra i dipendenti più longevi sono stati premiati Monica Bruni ed Emanuele Vannucci detto Pupo. Quali responsabili commerciali di lunga data Michele Ruggiero e Anna Maria Montano. Agente commerciale per la Grecia Mickalis Maridakis e Maria Bongers per l’Olanda. Tra i giovani Massimiliano Mangani e Silvia Dami. Nella sua veste di responsabile amministrativo è stato premiato Emanuele Bianchi e una targa è andata ad Emanuele Begliomini responsabile fitosanitario dell’azienda.

Per le spedizioni targa a Marco Tarocchi e ad Andrea Menghini di Prima Natura Giardini. Targa a Irene Cinelli per la Giorgio Tesi Editrice e riconoscimento a Mirjan Gjeka e Besnik Gramshi, al responsabile Massimo Danielli e al responsabile dei trasporti Salvatore Marotta. Premi a Sandro Refi, Carmine Gangale e Simona Bucciantini.

Nel settore commerciale, per aver promosso con grande impegno la raccolta di beni di prima necessità verso l’Ucraina e poi verso le zone terremotate della Turchia targhe per Ebru Dane e Dimitry e Marina Podolyaka. Premiati quindi Salvator MarKu, Bruno Malizia, Stefano Masini e Diego Ferpozzi. Per la Fondazione Giorgio Tesi Onlus la targa è stata conferita a Pergentino Giovannelli. Premiati Elena Orsolini, Maurizio Malavarca con la moglie Yenz. Tra i professionisti che lavorano con l’azienda targhe al geometra Fabrizio Capecchi e ad Antonio Tommasi per il settore assicurazioni e crediti. Premiati infine Sandra Ballati e Nicola Paperetti. Targhe in memoria sono state consegnate ai familiari di Claudia Cappa, Roberto Pacini e Marco Baldi. Per tutti tanto applausi pieni di affetto.