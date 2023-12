Il grande cuore del Lions Club: donazioni per Rsa e alluvionati Il Lions Club Pistoia Fuorcivitas ha compiuto iniziative di solidarietà a Natale, consegnando miele alla Rsa Le Lame di Agliana e organizzando un concerto a Montale per le famiglie alluvionate. Inoltre, ha tenuto un incontro sui rischi della rete per i bambini della scuola elementare Nerucci.