"Il gioco del processo" regia di Gionni Voltan per il Pozzo di Giacobbe

Ritorno a teatro per tendere la mano a una delle associazioni più attive sul territorio della nostra provincia, il Pozzo di Giacobbe di Quarrata. L’appuntamento è per domenica 21 aprile alle 20.45 al teatro della Chiesa dei Casini a Quarrata. L’iniziativa è della compagnia ‘Un so se mi spiego’ che porterà in scena lo spettacolo "Il gioco del processo", regia di Gionni Voltan. E’ una riduzione teatrale dal linguaggio comico ma con risvolti drammatici liberamente tratta dal romanzo "La panne – Una storia ancora possibile" di Friedrich Durrenmatt. Una parte del ricavato della serata sarà devoluta al Pozzo di Giacobbe per sostenere attività e progetti.

I posti sono limitati: prenotazioni chiamando lo 0573.739626 dal lunedì al venerdì o scrivendo a [email protected].