Il giardino inclusivo: "Quest’area è per voi. Vivetela e rispettatela"

Con un gruppo di piccoli utenti dei Centri estivi comunali, ieri mattina il sindaco Luca Benesperi e l’assessore alle politiche sociali Greta Avvanzo, hanno tagliato il nastro della nuova area ludico-educativa nel giardino Carlo Alberto Dalla Chiesa, in via Fabrizio De Andrè. Erano presenti Ornella Pellegrineschi (referente ufficio verde pubblico), Simona Lombardi (referente servizi educativi), Francesco Chiaramonte in rappresentanza della ditta Stebo ambiente, le educatrici dei Centri estivi e consiglieri comunali. Il progetto è stato redatto dall’ufficio tecnico-verde pubblico del Comune e realizzato dalla ditta Stebo ambiente di Bolzano. L’area, come ha evidenziato Pellegrineschi, "è la prima sul territorio aglianese con giochi inclusivi ed ha anche uno scopo educativo", poiché è delimitata da un percorso con segnaletica orizzontale che invita alla sicurezza ed è propedeutico alla sicurezza stradale. "Sono soddisfatto per l’inaugurazione di quest’area giochi – ha detto il sindaco -, perché è stata molto richiesta dai cittadini. Questa tipologia di giochi la rende accessibile e inclusiva, poiché ne potranno usufruire anche i bambini con difficoltà". Dopo il taglio del nastro, il primo cittadino ha salutato i bambini e le bambine che si stavano già divertendo sui nuovi giochi. "Quest’area è per voi – ha detto Benesperi -, frequentatela, rendetela viva e rispettatela".

Come ha spiegato l’assessore Greta Avvanzo, per realizzare questo progetto il comune di Agliana ha intercettando un bando della Società della salute, finalizzato a miglioramenti nel superamento delle barriere architettoniche e nella fruibilità delle aree verdi, ricevendo un contributo di trentamila euro. Oltre ai giochi già fruibili (tre pannelli tattili, altalene e un canestro) arriverà presto anche uno scivolo. "Il contributo della Società della Salute - ha detto l’assessore Avvanzo - ci ha consentito di dare una grande opportunità ai bambini". Il giardino venne intitolato a Carlo Alberto Dalla Chiesa nel 2018, su proposta di Luca Benesperi, all’epoca consigliere di opposizione e dal 2019 sindaco di Agliana. Sta aumentando il verde, ci sono panchine e, dal 2023, c’è il monumento alla memoria del generale Dalla Chiesa. È quindi un luogo ludico-educativo e rilassante, ma anche luogo di memoria, ubicato nella frazione di San Niccolò, tra via Lavagnini e via Provinciale.

Piera Salvi