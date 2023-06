Il futuro di Confartigianato C’è la conferma di Corrieri

PISTOIA

Non cambia la presidenza di Confartigianato Imprese Pistoia. Alessandro Corrieri è stato infatti riconfermato al vertice dell’associazione per il quadriennio 2023-26, venendo eletto nuovamente per acclamazione. Lo ha deliberato alla unanimità la giunta esecutiva il 12 giugno scorso. Corrieri sarà affiancato nell’ufficio di presidenza da Davide D’agostino (vice presidente vicario), Carlo Pancani e Giancarlo Mannini (vice presidenti), oltre che dai consiglieri Simone Balli, Giacomo Salvadori, Patrizia Elisabetta Benelli, Luca Potenti e Andrea Berri. "Per me si tratta di una conferma che il lavoro che abbiamo fatto finora è stato apprezzato e condiviso dagli associati. Nonostante le tante difficoltà che vivono oggi i nostri imprenditori, riscontro un profondo senso di appartenenza nei confronti della nostra associazione – afferma il presidente di Confartigianato Imprese Pistoia a margine della rielezione –. Gli ultimi anni ci hanno messo di fronte a situazioni imprevedibili, che nessuno era pronto a gestire. Abbiamo cercato di fare e dare il massimo per le nostre imprese e per il territorio. Abbiamo voluto che il percorso congressuale fosse un momento di profondo confronto. A partire dai primi passi che abbiamo mosso, abbiamo cercato di percorrere la strada della condivisione, del dialogo e della partecipazione".

Corrieri non nega che le difficoltà non mancheranno anche nei mesi avvenire. "C’è bisogno di progetti di valore e della sinergia tra tutti per affrontare scelte coraggiose, trasformando le difficoltà in opportunità. Solo con un lavoro di squadra, partendo dai nostri territori, dalle nostre specificità, dalle nostre imprese, dal capitale umano dei nostri imprenditori, potremo costruire il futuro dell’economia e delle nostre comunità. Abbiamo modificato e arricchito il nostro modo di affiancare le imprese, abbiamo messo al centro l’imprenditore e il valore del lavoro - conclude Corrieri - Questo non è un punto di arrivo, ma un nuovo inizio". Il percorso congressuale di Confartigianato Imprese Pistoia si concluderà giovedì 6 luglio alle 16.30, quando è in programma l’assemblea pubblica annuale nel corso del quale sarà presentata la nuova squadra di presidenza, alla presenza di autorevoli ospiti.

Francesco Bocchini