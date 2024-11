Il futuro del territorio. Fra progetti e fondi. Occhi sull’Europa: "Dare gambe alle idee"

Sul tavolo percorsi di finanza integrata, con l’obiettivo di consolidare i rapporti con l’Europa tramite la costituzione dell’Area vasta per creare una convergenza di risorse sulle progettualità strategiche del Comune di Pistoia anche a sostegno degli ecosistemi imprenditoriali, come il florovivaismo. Di questi temi e tanto altro si è parlato nei giorni nella Sala Maggiore del Palazzo comunale dove si è svolto il laboratorio di Sviluppo Urbano Mediaree-Next Generation City

promosso dall’Anci, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Vi hanno preso parte i rappresenti delle istituzioni locali, degli ordini professionali, docenti universitari e la società civile interessata alla tematica affrontata.

L’incontro è stato introdotto dal sindaco Alessandro Tomasi, seguito da Giuseppina Cruso, segretario generale del Comune, che ha aperto i lavori. Quindi l’intervento di Raffaella Florio, responsabile Anci, per parlare di "Pianificazione e strategie territoriali per lo sviluppo delle Città Medie", seguita da Gabriele Paolinelli, professore di Architettura del Paesaggio e Lucia Flosi Cheli, dirigente servizio urbanistica e assetto del territorio sul tema "Parco di San Jacopo: integrazioni alla progettualità guardando al futuro".

La giornata è stata divisa in tre moduli, che sono stati affrontati da Germana Di Falco, esperta Anci. Il primo, dal titolo "Pensare al futuro adesso", ha riguardato il quadro delle esperienze in essere e delle esigenze per lo sviluppo di Pistoia: come usare il percorso della pianificazione strategica per l’area urbana funzionale per attrarre fondi e sviluppare un approccio di finanza

integrata.

Il secondo modulo, su "Dare gambe alle idee - I modelli di finanza integrata per i progetti chiave del Comune di Pistoia", ha spiegato come strutturare le soluzioni di finanza europea. Il pomeriggio è stato dedicato al terzo modulo, su "Pensare in grande, iniziare dal piccolo, muoversi velocemente | Visione, strategia e tattica per andare sul pratico", ha puntato l’attenzione sullo sviluppo della sequenza temporale e del portafoglio progetti per attivare i fondi. Infine gli approfondimenti.