"Il full electric prende campo. Scelta facile grazie alla tecnologia"

PISTOIA

"Il mercato delle auto full electric ormai sta prendendo pieno campo. E Audi è ai vertici del settore soprattutto nelle nostre zone". Mattia Brescia, Audi Manager della Quattrocar, concessionaria con sedi a Pistoia e Prato, fa il punto su zone dove la clientela si diversifica molto tra aziende e privati. "Le auto elettriche sono al centro del nostro focus – spiega Brescia – tutte le marche stanno dando massima visibilità al settore, noi come Audi possiamo contare su un modello, la Q4 e-tron che è tra i più innovativi e prestazionali. Con un’autonomia migliorata, la nostra punta di diamante sia nella versione Suv che Sportback ha riscosso e sta riscuotendo grande interesse tra i clienti".

Ma qual è l’approccio delle persone interessate ad acquistare un’auto elettrica?

"All’inizio c’è la curiosità, poi arrivano le domande importanti: consumo, autonomia, costi di esercizio. Noi cerchiamo di promuovere la massima conoscenza su queste vetture, con test drive e offrendo tutte le informazioni che servono. A livello generale ha funzionato molto la campagna di incentivi da parte del governo, anche se le auto di alta gamma come le nostre non ne hanno potuto beneficiare. Per quanto riguarda le vendite, lavorare in una zona ricca di imprese come la nostra aiuta".

Perché?

"Faccio un esempio: tra Prato e Pistoia ci sono aziende tessili o vivai, in molte di queste imprese ci sono impianti fotovoltaici, si fa innovazione. E proprio questa innovazione spinge gli imprenditori a buttarsi sull’auto elettrica. Possono ricaricare in casa o in azienda, sanno dare il giusto valore a un mezzo che non inquina ed è un concentrato di tecnologia".

Ma serve anche una rete adeguata sul territorio

"In questi anni sono cresciute del 300% le colonnine di ricarica sul territorio nazionale. C’è una colonnina ogni quattro macchine elettriche. Certo dobbiamo migliorare, ma la rete di ricarica è in fase di espansione, e anche il nostro marchio è in grado di offrire un servizio per le ricariche che ci pone in una posizione leader rispetto agli altri marchi". Quattrocar fa parte del gruppo GMG, gruppo nato nell’empolese nel 1960 che oggi può contare su otto sedi tra Firenze, Prato, Pistoia e Vinci.

R.P.