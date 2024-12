Il "Forti" sul podio toscano. Studenti premiati da Adaci

Sotto l’albero di Natale quest’anno l’istituto Forti di Monsummano e Marchi di Pescia hanno trovato un premio, più che un regalo. Grazie ai risultati scolastici dei propri studenti infatti l’istituto tecnico commerciale Francesco Forti di Monsummano si è infatti aggiudicato il terzo posto della classifica Optimum Toscana 2024, il premio istituito dall’Adaci, l’associazione italiana degli acquisti e del supply management, che seleziona i 50 studenti con risultati migliori della Regione Toscana.

Tanta l’emozione alla cerimonia che si è tenuta lo scorso 21 dicembre al Cisternino della città al cospetto del sindaco Luca Salvetti, dell’assessore Michele Magnani e della provveditrice agli studi di Livorno Cristina Grieco. All’istituto Forti di Monsummano "per aver formato grazie ai vostri professori e segnalato gli studenti e studentesse meritevoli ed essendosi classificato al 3^ posto – come recitano le motivazioni della giuria – sarà erogato un contributo di 250 euro per il premio dedicato alle scuole a cui sarà aggiunto un contributo di 100 euro allo studente Andrea Grossi per essersi classificato nei primi 5 posti".

Andrea Grossi è stato un centista della 5A Sia della maturità dello scorso anno della sede Forti di Monsummano, che è arrivato settimo tra le eccellenze. Insieme a Andrea sono stati premiati anche altri due studenti della sede Marchi di Pescia: Alessia Del Tozzotto che è arrivata 18esima e Niccolò Aterini 19esimo.

"Siamo felicissimi per il nostro Andrea Grossi, che adesso ha proseguito gli studi all’università alla facoltà di Economia – ha detto il vicepreside dell’istituto Forti di Monsummano Dean David Rosselli – e per i nostri studenti anche del Marchi. Sono delle eccellenze che si sono sempre distinte e di cui andiamo orgogliosi. La nostra scuola è invece arrivata terza come istituto che tali eccellenze ha formato. Da quanto emerso, il premio fondamentalmente si è basato sulla media degli ultimi 3 anni e i premiati avevano tutti una media tra 9,2 e 9,7 su 10".

Secondo il regolamento del premio, esso ha la finalità di attivare un canale che permetta una migliore e più rapida possibilitià di inserimento nel mondo del lavoro attraverso la reciproca conoscenza con le aziende del territorio. Adesso il prossimo appuntamento è la cerimonia nel salone dei cinquecento a Palazzo Vecchio a Firenze il prossimo 13 maggio insieme ai vincitori del progetto "Inspire the future supply" e "Young buyers games" e di altri progetti Adaci dedicati ai giovani.

Arianna Fisicaro