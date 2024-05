Il fine settimana si anima con il ’mercato europeo’

Culture, abitudini e sapori diversi si intrecceranno in via delle Olimpiadi da venerdì a domenica, in occasione della manifestazione organizzata da Anva Confesercenti nazionale in collaborazione con Confesercenti Pistoia, "Mercato Europeo/Europe Market". Nel parcheggio di fronte a Piazza Oplà sono attesi 38 operatori, di cui 13 europei, quattro provenienti da paesi extraeuropei e il resto da diverse regioni d’Italia. In vendita, dalle 10 alle 24 di ognuno dei tre giorni, prodotti enogastronomici e d’artigianato. L’ingresso sarà libero. "Si tratta di un evento di respiro internazionale e che ogni anno si svolge nelle maggiori città italiane, per cui siamo molto contenti di poterlo ospitare a Pistoia. Abbiamo scelto questa ubicazione - ha sottolineato durante la presentazione dell’iniziativa Michele Merola, responsabile Anva Confesercenti Pistoia - per valorizzare una zona periferica della città. Per quanto concerne gli espositori, saranno rappresentati paesi come Polonia, Scozia, Argentina e Messico, solo per fare alcuni esempi".

Entusiasta per l’arrivo della carovana in via delle Olimpiadi è anche il presidente nazionale di Anva Confesercenti, Maurizio Innocenti. "Questa manifestazione è nata nel 1990 per far rivivere i colori, i suoni, i profumi di un mercato ricco di prodotti tipici ed enogastronomici internazionali. A Pistoia è stata già organizzata nel 2003 all’interno della Galleria Nazionale, con casette di legno e in generale un evento più piccolo rispetto a quello che c’è all’orizzonte. Mi auguro che questa edizione venga apprezzata così come quella di 21 anni fa, quando ottenemmo un buonissimo successo".

Una speranza che nutre anche l’assessore alle attività produttive, Gabriele Sgueglia. "Come comune di Pistoia non possiamo che essere soddisfatti di ospitare questa kermesse. Ormai da diversi anni lavoriamo alla realizzazione di un calendario di iniziative commerciali, che di volta in volta valutiamo sul campo, come in questo caso. L’obiettivo - ha affermato Sgueglia - è quello di proporre ai cittadini e ai visitatori un’offerta variegata che riguardi l’intera provincia e che interessi quasi tutti i fine settimana".

Francesco Bocchini