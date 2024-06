Il Film Festival per Mastroianni

Con l’incontro "Insieme per il Cinema: Mastroianni e Montecatini International Short Film Festival", che si è svolto il 3 giugno alla Casa del Cinema di Roma, il Montecatini International Short Film Festival lancia ufficialmente il programma delle iniziative nazionali e internazionali per il centenario dalla nascita di Marcello Mastroianni, in collaborazione con l’Associazione Romana della Ciociaria e il Comitato "Mastroianni 100".

La rassegna prevede un calendario di eventi, incontri, spettacoli e proiezioni, che avrà ampia visibilità internazionale grazie al roadshow internazionale del Montecatini International Short Film Festival: il festival diretto da Marcello Zeppi è gemellato infatti con il portoghese Avanca Film Festival, il francese Festival International du Film sur le Handicap, il festival russo 17 Momenti, il festival Kinoproba di Yekaterinburg e il Festival Internazionale di Cinema di Kiev KIFF Kinolitopys; da quest’anno il MISFF ha anche avviato una collaborazione con l’armena Yerevan State University e con ENIT Madrid, Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna di Madrid e Com.It.Es Madrid per la programmazione di una serie di eventi di promozione culturale in Spagna.

E non è tutto: nel corso della prossima edizione del Montecatini International Short Film Festival, in programma a Montecatini Terme dal 5 al 10 di novembre, è in programma una rassegna di iniziative dedicate a Mastroianni. Il giusto tributo ad un grande interprete, legato anche nell’immaginario comune a Montecatini Terme: l’incedere di Marcello Mastroianni che tutto vestito di bianco entra nella piscina dei fanghi dello stabilimento Tettuccio a Montecatini Terme è un’immagine iconica non solo del film Oci Ciornie, capolavoro del maestro russo Nikita Sergeevic Michalkov, con cui l’attore vinse nel 1987 il premio per la migliore interpretazione maschile al Festival di Cannes.

"Marcello Mastroianni ha fatto la storia del cinema" dichiara Marcello Zeppi, Presidente del MISFF. "Il nostro festival, attraverso la sua rete di rapporti internazionali, ha una doppia mission: celebrare il centenario dalla sua nascita nel mondo, dove è un simbolo dell’Italia, ma anche farlo conoscere ai più giovani. Perché è un patrimonio di tutti". Guest star e madrina dell’evento "Insieme per il Cinema: Mastroianni e Montecatini International Short Film Festival" è stata l’attrice Claudia Gerini.