Il fascino della ciclostorica. Un eleganza senza tempo

PISTOIAAnticipata da alcune iniziative collaterali con il coinvolgimento anche della scuola (ottima la riuscita per esempio degli incontri svoltesi a Poggio a Caiano), oltre alla manifestazione giovanissimi in Piazza del Duomo a Pistoia in attesa dell’arrivo dei concorrenti, anche la quarta edizione della ciclostorica Firenze-Pistoia ha avuto un ottimo successo. È il momento di archiviarla dando i giusti meriti ai promotori ed organizzatori di questa manifestazione destinata a proseguire anche nei prossimi anni. Il ritrovo festoso e partecipato nel Parco delle Cascine a Firenze, il primo atto della giornata, dove è spiccata l’eleganza nell’abbigliamento di molti dei partecipanti che anticipati dal gruppo del Club 500 si sono messi in movimento raggiungendo la strada regionale 66 Pistoiese.

Qui il Gruppo Motociclisti Pistoiesi ha garantito la scorta tecnica, ed è stato effettuato lo stesso itinerario della prima corsa il 2 febbraio 1870 anche se allora le strade erano ben diverse da quelle di oggi. A Poggio a Caiano, accolti dagli applausi dei presenti e dal sindaco Riccardo Palandri la sosta dei "19" (lo stesso numero del 1870) presso la Villa Medicea dove tutti i concorrenti coordinati da Michela Piccioni, elegante sulla sua bici, hanno approfittato del ristoro previsto ed hanno effettuato la punzonatura delle bici d’epoca firmando anche un apposito registro.

Dopo la sosta la ripresa della ciclostorica per raggiungere Piazza Duomo a Pistoia accolti dall’inno di Mameli e dall’assessore allo sport Alessandro Sabella, dal Gruppo O.Ci.P., organizzatore tecnico con Alessandro Becherucci, Enzo Alderighi, Sergio Poltri, Cristina Betrò, Fabrizio Giaccherini). Per l’uiset organizzatore mediatico (Sandro Tacconi, Mariangela Niccolai, Stefano Fiori, Salvatore Conte), il presidente del Comitato Regionale Toscana della Federciclismo Luca Menichetti, con la vice Gaia Passerini, e i consiglieri Andrea Diolaiuti e Massimo Fogli. C’era anche il gruppo dei piccoli partecipanti alla gimkana promozionale effettuata in contemporanea alla manifestazione. Un paio di premiazioni in Piazza del Duomo, poi il trasferimento al Dopolavoro Ferroviario di Pistoia per il pranzo, con l’arrivederci tra un anno per un’altra pedalata.

Antonio Mannori