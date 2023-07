Il fascino dei più piccoli Franchi Bonsai entra nella famiglia Giorgio Tesi Group

Cresce e punta sempre più in alto. Novità in casa Giorgio Tesi Group: l’obiettivo centrato recentemente è l’acquisizione di Franchi Bonsai. Si tratta di un’azienda pesciatina che in 40 anni (e oltre) si è ritagliata un ruolo di riferimento a livello internazionale nella produzione e nella commercializzazione di bonsai, pre bonsai e macro bonsai oltre che a vasi, attrezzi e accessori specifici per la cura e la manutenzione di queste piante speciali.

"Siamo molto soddisfatti – ha detto Fabrizio Tesi, legale rappresentante di Giorgio Tesi Group – per l’ingresso nella nostra grande famiglia di un’azienda storica e conosciuta a livello internazionale come Franchi Bonsai, che rappresenta certamente una delle eccellenze espresse dal nostro territorio. C’è grande voglia di crescita e la nostra idea è quella di rilanciare con forza questo prestigioso marchio a partire dalla riapertura al pubblico in programma nel week end del 15-16 luglio prossimi durante il quale, oltre all’apertura dello show room aziendale, dove sarà possibile anche ammirare la collezione storica, intendiamo rendere nuovamente attiva una serie di importanti servizi come la vendita al pubblico di bonsai di ogni provenienza, età e costo, ma anche il ricovero dei bonsai, l’affitto degli esemplari, la manutenzione a domicilio e la realizzazione di giardini giapponesi".

"Desidero, infine, ringraziare la famiglia Franchi e in particolare la signora Nara – conclude Tesi –, per la fiducia riposta nel nostro progetto di rilancio e di consolidamento del brand, che guarda con grande attenzione allo sviluppo di future strategie commerciali sia in Italia che nel mondo". Un sodalizio, quello tra l’azienda vivaistica pistoiese, leader in Europa per la produzione di piante ornamentali e l’azienda pesciatina, che apre a nuovi scenari e mercati che possono ancora dare tanto. Da una parte c’è la Giorgio Tesi Group, che, come noto, ha sede a Pistoia e ha quattro filiali tra Grosseto, Orbetello, Piadena e San Benedetto del Tronto, dove l’azienda produce tutte le specie e le varietà di piante richieste dal mercato italiano, europeo ed extraeuropeo. Un patrimonio che poi esporta in più di 60 Paesi del mondo.

Dall’altra c’è la Franchi Bonsai, appunto, che è nata nel 1937 dalla passione della famiglia Franchi. Famiglia che si specializzò inizialmente nella floricoltura, tenendo sempre in dovuto conto il vivaismo olivicolo che ebbe un forte impulso a seguito della gelata del 1956 che distrusse quasi tutti gli oliveti dell’Italia centrale. Quindi l’avventura che ha mosso i primi passi dal bonsai di olivo. Da qui è iniziata la coraggiosa strada intrapresa da Costantino Franchi verso la produzione di bonsai, fino ad allora praticata su larga scala soltanto in Giappone e in Cina, seguendo antiche tradizioni millenarie.

Nel corso degli anni e dei numerosi viaggi in Cina, Taiwan e Giappone, attraverso i quali vennero stabilite con quelle lontane realtà produttive rapporti di collaborazione tuttora attivi, Costantino iniziò ad acquisire una serie di esemplari, diventati nel tempo una collezione di bonsai unica nel suo genere. Franchi Bonsai continua la propria attività nella sede storica di Ponte all’Abate dove si trova lo show room con tutto l’assortimento di Bonsai dell’azienda e nel quale si possono trovare specie esotiche. Nel vivaio, di circa quattro ettari di superficie, vengono invece coltivate le piante destinate a trasformarsi, dopo lunghi anni di lavorazione, in autentici capolavori in miniatura.

el.cap.