Il dottor Michelagnoli primario di anestesia

E’ stato conferito al dottor Giuliano Michelagnoli l’incarico di direzione della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale San Jacopo. Il nuovo direttore, nato a Firenze, ma residente a Pistoia, ha 43 anni ed il suo curriculum professionale racconta di un’attività professionale a tutto tondo: dall’emergenza-urgenza, all’anestesia clinica all’area critica, alla terapia antalgica. Ha iniziato da medico del 118 sul territorio, poi matura esperienze professionali in anestesia e rianimazione in diverse strutture sanitarie nazionali e internazionali, e consegue il Dottorato di Ricerca presso l’ Università di Firenze e una di Fellowship in anestesia presso la McGill University (Montreal). Tornato dal Canada, nel 2018 ottiene l’ incarico di direttore nell’ospedale del Mugello da cui proviene, inizia a collaborare con la Terapia Antalgica della USL ed entra a far parte dell’ equipaggio di Elisoccorso su Pegaso1, fino all’ incarico presso l’ Ospedale di Pistoia.

Durante la sua carriera si è occupato di anestesia locoregionale, medicina perioperatoria integrata con la medicina del dolore; di tecniche supporto extracorporeo; di tracheotomie percutanee; ma anche di bioetica, relativamente all’appropriatezza e alla proporzionalità delle cure intensive. "Sono i progetti a cui tengo molto – spiega il dottor Michelagnoli– e che conto di sviluppare progressivamente all’ospedale di Pistoia. In campo perioperatorio daremo il nostro supporto con l’implementazione di anestesia locoregionale avanzata per la chirurgia, mentre per la medicina intensiva, porteremo avanti progetti di implementazione dei supporti extracorporei multiorgano, che rappresentano la sfida sia attuale che quella futura. Il tema della bioetica è sicuramente per me quello più importante – conclude – perché d’interesse per la collettività".