Il Dany Quarrata vuole fare tris

Battere lo Spezia per allungare a tre gare la striscia positiva e continuare la scalata al vertice. Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata intende proseguire a fare punti: ne ha l’occasione questa sera (ore 21) al PalaMelo della città del mobile contro un avversario di rango quale lo Spezia Basket Club. Quattro punti gli uomini allenati da coach Alberto Tonfoni, altrettanti quelli conquistati dai liguri: la classifica è corta, in testa a 6 ci sono Costone Siena, Le Patrie Etrusca, Mens Sana Siena ed Empoli; al pari di Quarrata e Spezia, il Basket Aretina e Lucca, a 2 Cecina, Castelfranco, Virtus Siena e Legnaia. Organico al gran completo per i quarratini, determinati a vincere, fanno sapere da casa mobiliera.

G. B.