Il corteo fino in chiesa. Palloncini bianchi e le note di una favola dedicata alla piccola

Un corteo di grandi e piccini, foltissimo, con le musiche scelte per ricordare una bambina amata da tutta la comunità. Una scia di persone, moltissime, ha scortato l’arrivo della piccola bara nella chiesa della Fontenuova, nella piazza centrale di Monsummano, dove ieri mattina si è celebrato il funerale di Rosa Adele Mennitto, la bimba di 8 anni, morta giovedì mattina in seguito a una crisi respiratoria. Accanto al babbo Luca e alla mamma Angela, al fratellino Matteo, alla zia Pina e a tutti i parenti, non mancava nessuno: c’era l’intera scuola della primaria Martini del comprensivo Caponnetto di Monsummano, la preside Delia Dami, gli insegnanti, ma anche i tanti compagni di scuola della bimba e del fratellino Matteo. C’era tutto il gruppo di animatori della parrocchia delle Case, dove la piccola aveva frequentato, proprio in queste settimane, il centro estivo Grest, insieme alle catechiste.

Una cerimonia molto toccante e semplice quella officiata dal parroco, don Stefano, presenti anche don Gianni e don Angelo. All’uscita dalla chiesa decine e decine di palloncini bianchi e alcuni rosa sono stati lanciati: a liberarli proprio il fratellino di Rosa Adele, il piccolo Matteo, dieci anni. Quello è stato, forse, uno dei momenti più toccanti della mattina. Tutta la cerimonia era stata preparata dagli amici e dalle tante persone che conoscono la famiglia, che si è trasferita a Monsummano da Caserta dieci anni fa.

Così, sulle note "Tu sei una favola", la colonna sonora del film di animazione "Ballerina", cantata da Francesca Michelin, grandi e piccini si sono stretti attorno alla famiglia di Rosa Adele. E poi, ancora, la canzone di Eros Ramazzotti "È per te", che sottolinea come "non doveva finire così".

I genitori della bimba hanno voluto ringraziare tutta la comunità di Monsummano, così folta e così presente: "Per la bambina si è mosso un paese intero, ognuno ha fatto un gesto".

Dalla chiesa il corteo si è poi diretto al cimitero di Monsummano, per l’ultimo momento della cerimonia. Ad accompagnare i bambini anche le insegnanti della scuola, che insieme alla dirigente scolastica hanno voluto far sentire la loro presenza.

"La morte improvvisa di Adele ci ha sconvolto tutti – racconta una delle mamme dei compagni presenti – per questo tutti noi abbiamo voluto esserci, accanto alla famiglia di Adele e di Matteo, e non mancheremo di esserci anche nei prossimi giorni e quando riprenderà la scuola. È importante dare un supporto ora a questi bambini e al fratellino di Adele, per primo".

Il lutto così grande che ha colpito la famiglia della bambina ha scatenato anche una gara di solidarietà: un modo per far arrivare un sostegno anche materiale a questa famiglia. E così, attraverso la comunità di Monsummano e oltre, si è avviata una raccolta fondi. Chi volesse può dare il proprio libero contributo, facendo una donazione (Iban:

IT19G3608105138238497938503, intestato Felice Mennitto).

