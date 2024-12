Il Coro Agorà nella chiesa dei Cappuccini

Il momento è di quelli magici, che più di altri durante l’anno si prestano a letture dal sapore incantato, il Natale. Straordinarie e profonde sono le voci e le personalità che incarneranno questa lettura, così come di assoluto pregio è il contesto, la restituita Chiesa dei Cappuccini a Pistoia, in via degli Armeni 14. Momento di grande intensità quello atteso per domani, domenica 22 dicembre (ore 18.30), dove è in programma l’iniziativa in musica e parole dal titolo "In nomine Matris-Il femminile incontra il Divino". A esprimersi nella loro bravura saranno il coro etnico Agorà, diretto da Daniela Dolce, e l’attrice Alessia Innocenti che a partire da un testo bellissimo e toccante qual è "In nome della madre" uscito nel 2006 dalla penna di Erri De Luca proporranno diverse interpretazioni attorno alla figura della Madre-Maria. Com’è nello stile del Coro Etnico Agorà i canti selezionati e poi proposti al pubblico hanno una provenienza diversa, a voler raccontare il mondo attraverso le sfumature del canto e della musica. Le parole e i canti saranno un’occasione per celebrare il femminile che accoglie, dona vita e sostegno in tutte le tradizioni religiose e pagane del mondo. A partire proprio da quello spunto offerto da De Luca che nel suo libro dà voce a Miriam-Maria, ebrea di Gailea, che "travolge ogni costume e legge", che "esaurirà il suo compito partorendo da sola in una stalla. Ha taciuto. Qui narra la gravidanza avventurosa, la fede del suo uomo, il viaggio e la perfetta schiusa del suo grembo". "La storia – scriveva l’autore a proposito del testo – resta misteriosa e sacra, ma con le corde vocali di una madre incudine, fabbrica di scintille".

Il progetto "In nomine matris" vede la collaborazione di due artiste pistoiesi, la cantante Daniela Dolce e l’attrice Alessia Innocenti che condividono una poetica comune basata sull’integrazione di corpo e voce. Già presentato anni fa dentro il Battistero di Pistoia, "In nomine matris" viene riproposto ora in una nuova versione sia scenica che musicale con la partecipazione del coro etnico femminile Agorà, che ricopre un repertorio di canti dal mondo diretto dalla stessa Dolce. Impreziosiscono la serata un trio di musicisti: Francesco Biadene alla chitarra, Nicola Buscioni alle percussioni e Virginia Belvedere al flauto traverso. La bravissima Alessia Innocenti interpreterà il ruolo di Maria (per l’ingresso è prevista un’offerta libera e consapevole).

Il Coro Agorà è un coro femminile nato nel 2017 da un laboratorio di canto etnico-popolare condotto da Daniela Dolce. Il repertorio spazia dalla musica africana a quella araba, da quella rom a quella pugliese, napoletana e sarda. Una varietà di proposta che trova in integrazione e rispetto dei diritti umani la chiave di esecuzione. E tutto questo si ritrova. non ultimo. nel canto d’auguri realizzato dallo stesso Coro per l’Aci-Automobile Club di Pistoia nello storico palazzo di via Ricciardetto. Un messaggio pieno di speranza, calore e colore rivolto a tutta la città: è sulla pagina Facebook di Aci Pistoia.

linda meoni