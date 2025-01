Il consiglio chiama . Ceccarelli

Novità in vista per il Gruppo di azione locale MontagnAppennino, la società consortile a responsabilità limitata senza scopi di lucro, formata da soggetti pubblici e privati delle province di Lucca e Pistoia. Un soggetto, nato a marzo 2016, che indirizza le proprie iniziative al sostegno e alla promozione e attuazione delle politiche di sviluppo rurale.

Nell’ultima seduta il consiglio di amministrazione ha cooptato Ronny Ceccarelli (foto), espressione di Confesercenti Pistoia, che garantisce così – si fa sapere dal Gal MontagnAppennino – professionalità e competenze nel settore terziario e continuità nella rappresentanza dei diversi settori economici nel Gal, che coinvolge i territori dell’Appennino pistoiese, Media Valle del Serchio, Garfagnana e Alta Versilia.

In vista del 31 gennaio, data entro la quale il Gal MontagnAppennino consegnerà alla Regione il Piano di sviluppo delle Aree interne, il cda ha approvato tre nuovi appuntamenti di ascolto del territorio. "Un percorso di ascolto del territorio fatto di incontri con le singole unioni dei comuni. Abbiamo anche iniziato a coinvolgere sindaci e attori dei territori – spiega il direttore Stefano Stranieri – a seguito degli incontri con le giunte delle unioni si è trovato un tema comune che riguarda le connessioni: valorizzazione degli itinerari dei sentieri e i collegamenti ferroviari sul territorio".

Per arrivare all’elaborazione del documento prevista per il 31 gennaio sono stati convocati tre incontri aperti: il 21 gennaio alle 17 a Borgo a Mozzano all’Unione dei comuni, il 23 alle 17.30 in Comune a Cutigliano e un altro a Castelnuovo in data da comunicare.

co.da.