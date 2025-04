Il consigliere Shkurtaj è uscito dal gruppo di maggioranza

Xhuliano Shkurtaj non sarà più un consigliere di maggioranza: "Giulio" ha infatti deciso di lasciare il gruppo Uniti per Serravalle (dove era stato eletto nel 2022 con 65 preferenze), per unirsi ad Attiva, la formazione dell’ex vicesindaco Federico Gorbi e di Elisa Lotti. E’ stato lui stesso a motivare la propria decisione, ufficializzando in queste ore l’uscita dal gruppo: "Le motivazioni che mi hanno spinto a prendere questa decisione sono tante, maturate ormai da qualche mese. In particolare è venuta a mancare la fiducia nei miei confronti da parte della maggioranza in quanto tutti i consiglieri sono ricoperti di delega a eccezione del sottoscritto. Per questo motivo non mi sentivo più preso in considerazione nonostante proponessi iniziative. Inoltre, non mi sento più in sintonia con alcune scelte di questa amministrazione e non avendone una visione chiara per il futuro, ho deciso di intraprendere questo nuovo percorso". A margine delle dimissioni, Shkurtaj prosegue ringraziando chi lo ha votato e rinnova il proprio impegno dall’altra parte della barricata: "Voglio ringraziare gli elettori che mi hanno consentito di far parte di questo consiglio, sono certo che capiranno la mia scelta. Continuerò a svolgere le mie funzioni da amministratore all’intero del nuovo gruppo consigliare Attiva, in modo da poter contribuire a costruire qualcosa di nuovo e funzionante per migliorare il nostro Comune". Salgono così a tre i componenti che hanno lasciato Uniti per Serravalle, a fronte di un consigliere, Andrea Basetti, che dal centrosinistra ha invece compiuto il percorso inverso, entrando, ormai un anno e mezzo, a far parte della maggioranza. "Prendo atto della decisione del consigliere – ha commentato il sindaco Piero Lunardi – mi spiace non averlo capito, ma quando c’è un problema penso sia opportuno parlarne. Se la mia maggioranza resta solida? Dico di sì".

Giovanni Fiorentino