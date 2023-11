"Il compleanno" Quando l’ignoto incombe

Tutto sembra normale, niente è invece più assurdo e ostile di come poi si rivela realmente. Inizia tutto così, immersi in una tranquillità che, animata da individui paurosi, isolati dal mondo in uno spazio ristretto, infelici, ma al sicuro, e che a un certo punto si incrina per l’arrivo di qualcosa (o qualcuno) a rappresentare una minaccia. Il teatro Manzoni accoglie sabato 2 dicembre (ore 20.45) e domenica 3 (ore 16) lo spettacolo "Il compleanno" di Peter Stein tratto dall’omonimo testo di Harold Pinter, una produzione Tieffe Teatro Milano. In scena alcuni degli interpreti più fedeli di Harold Pinter: Maddalena Crippa (Meg), Alessandro Averone (Stanley) e Gianluigi Fogacci (Goldberg). Completano il cast, Fernando Maraghini (Petey), Alessandro Sampaoli (Mc Cann) e Emilia Scatigno (Lulu).

"Il compleanno" è uno dei testi più apprezzati e rappresentati di Pinter che lo scrisse a soli 27 anni, influenzato dal teatro dell’assurdo di Samuel Beckett e dalla lettura del "Processo" di Franz Kafka, di cui lo stesso Pinter realizzò nel 1993 una sceneggiatura cinematografica.

Fu messo in scena per la prima volta il 28 aprile 1958 all’Arts Theatre di Cambridge, con la regia di Peter Wood. Dopo la sua fortunata edizione di "Ritorno a casa", Peter Stein riprende così il suo personale viaggio nella drammaturgia pinteriana e lo fa con questo testo giovanile del grande autore inglese, ancora una cosiddetta "commedia della minaccia".

"I 63 anni che sono passati dalla creazione del “Compleanno“ di Harold Pinter – commenta Stein – non hanno tolto niente del suo effetto enigmatico e inquietante. Un tipo perdente con un passato non molto chiaro è raggiunto da questo passato, messo sotto terrore e con forza cambiato in un uomo che segue rigorosamente le regole ferree della vita quotidiana. L’atmosfera di una minaccia continua non smette mai – come nella vita di tutti noi – di dominare qualsiasi azione. La domanda: “chi siamo noi?“, alla quale non possiamo mai rispondere perché una falsa od oscura memoria si mischia con la nostra voglia di metterci in scena, sta al centro di questo compleanno d’orrore".

I biglietti per lo spettacolo (da 8 a 28 euro) sono in vendita alla biglietteria del Teatro Manzoni; per informazioni è possibile telefonare allo 0573.991609;27112 (il giovedì dalle 16 alle 19; venerdì e sabato ore 11-13 e 16-19).

La biglietteria sarà aperta anche un’ora prima degli spettacoli. Prevendita anche online su www.bigliettoveloce.it.

La Stagione di prosa al Manzoni proseguirà il 9 e 10 dicembre, con un’altra preziosa proposta, in prima per la Toscana: "I ragazzi irresistibili" di Neil Simon, per la regia di Massimo Popolizio, protagonisti Umberto Orsini e Franco Branciaroli, una produzione Teatro de Gli IncamminatiCompagnia OrsiniTeatro Biondo Palermo con Amat Associazione Marchigiana Attività Teatrali e Comune di Fabriano.

l.m.