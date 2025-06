Il borgo risplende con la Cena Granducale: tutto pronto per il bis

Successo per l’evento organizzato sabato scorso nella piazzetta di Massa. La cena granducale, organizzata nell’ambito della rassegna "Fioriscono i centri storici", ha registrato il sold out. La cena offriva un ricco menù per far calare tutti i partecipanti nell’atmosfera dell’epoca. La manifestazione si è tenuta il 6, 7 e 8 giugno nel Centro Storico di Massa. Nei borghi storici di Massa e di Cozzile sono stati realizzati allestimenti temporanei e miglioramento dei giardini esistenti, con l’utilizzo di piante tipiche del tipo gerani, ortensie, rose e verbena (fioritura); arbusti (alloro, corbezzolo, gelsomino, more e mirto); alberi (castagno, ciliegio, cipresso, olivo, pino e quercia); piante particolari in vaso (limoni e altri agrumi); piante simboliche in vaso (vite ad alberetto); altre piante come il bambù.

E’ stato inoltre valorizzato il percorso che dalla frazione di Margine Coperta (miglioramento del verde esistente di fronte alla sede comunale) porta ai borghi collinari attraverso via Mortineto, Le Molina, Frantoini, con un miglioramento dell’accesso al paese di Massa, per proseguire su via Vecchia per Cozzile ed entrare in paese da Porta a Massa dove lungo la via Francesco Martini sono stati realizzati allestimenti temporanei. Hanno partecipato attivamente anche gli studenti della scuola secondaria di primo grado "Bernardo Pasquini", mentre Andrea Voirgar ha tenuto una lezione dal titolo "Pietro Leopoldo e la botanica: innovazione e sviluppo nella Toscana del XVIII secolo" e ha accompagnato gli alunni per le vie del borgo di Massa illustrando l’allestimento predisposto e le varie specie di piante, mettendo anche in rilievo il rapporto fra l’azione del Granduca e l’attuale aspetto delle nostre colline.

Domenica 29 giugno, bis in piazza Cavour, nel centro storico di Massa, con la cena intitolata "Sapori al tramonto". Info 0572928354/ 0572090614.

Giovanna La Porta