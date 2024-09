Il bello del volontariato. Misericordia e nuove sfide: "Spinta alla formazione"

La ripartenza, dopo un anno ricco di grandi soddisfazioni che tra corsi per soccorritori, autisti, protezione civile, Defibrillazione precoce ha visto formare oltre 1300 cittadini. La Misericordia di Pistoia rinnova il proprio impegno. "La formazione – dice Riccardo Fantacci, direttore dei servizi della Misericordia– è fondamentale, per poter mettere in pratica piccole ma indispensabili manovre grazie alle quali molti cittadini hanno potuto salvare delle vite. Per questo riteniamo che puntare sulla formazione sia un aspetto fondamentale. A tal proposito la Misericordia ha da anni costituito il gruppo dei formatori, circa 20 confratelli che dedicano il proprio tempo a formare gli altri, un servizio direi alla base di ogni azione di soccorso e che da sempre ci ha distinto su tutto il territorio e non solo".

Il programma formativo si rinnova e riparte dal 23 Settembre con il corso di Primo Soccorso Pediatrico vero fiore all’occhiello dell’associazione Pistoia che lo scorso anno ha visto il supporto di personaggi illustri del mondo della sanità, della comunicazione, dello sport e dello spettacolo. "E’ un corso completamente gratuito – precisa Lorenzo Calistri, volontario della formazione referente del corso– dedicato ai genitori, ai nonni e a tutti quelli che hanno a che fare o avranno a che fare con i bambini. Qualche anno fa un padre riuscì a salvare la vita della figlia che stava mangiando una mela mettendo in pratica le manovre imparate proprio durante questo corso e fu per lui grande soddisfazione oltre che una testimonianza viva di ciò che è l’importanza di questi corsi".

Il gruppo della formazione è un gruppo presente ormai da diversi anni e si impegna molto anche all’esterno della Misericordia, nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso il corso Asso, perfino nelle materne con i bambini di 5 anni; inoltre la Misericordia si impegna anche nei vari corsi Blsd laico per tutte le aziende o associazioni che ne fanno richiesta, corsi di guida sicura per autisti di ambulanza e corsi di Protezione Civile. "La figura del formatore è importante anche al nostro interno – dice il presidente Sergio Fedi – in quanto accompagna i nuovi volontari sia nelle prime esperienze di servizio sia nell’accoglienza di chi si vuole avvicinare alla nostra grande famiglia". Martedì 17 settembre alle 19 nella Chiesa della Vergine si rinnoverà un altro importante momento per i volontari: la vestizione.