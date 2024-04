Il bando cultura 2024. Publiacqua scende in campo anche nel nostro territorio

PISTOIA

Nuove occasioni di finanziamento per le realtà pistoiesi legate al mondo della cultura. Questo grazie al Bando Cultura 2024 di Publiacqua, che metterà a disposizione un totale 150 mila euro per finanziare la produzione e realizzazione di eventi culturali nei 46 Comuni dove l’azienda gestisce il servizio idrico. C’è tempo fino al 12 maggio per presentare la domanda sul sito di Publiacqua, compilando il form che sarà online da lunedì. Entro maggio, tutti i soggetti (enti senza scopo di lucro, ma anche imprese, organismi centri di produzione teatrali, musicali e della danza) che si sono candidati riceveranno una risposta, positiva o negativa che sia. Coloro che saranno ritenuti in possesso dei requisiti previsti dal bando avranno diritto ad un cofinanziamento che potrà arrivare ad un massimo di 20mila euro e coprire fino al 30% del costo del progetto.

Per decretare chi accederà alle risorse, verrà tenuto di conto dalla commissione di quattro criteri fondamentali: il numero di fruitori/partecipanti attesi; il partenariato locale; la qualità del progetto (particolare attenzione al tema della sostenibilità, dell’emarginazione, della discriminazione e del rispetto dei valori educativi in cui crede Publiacqua) e infine la promozione dell’immagine dell’azienda che gestisce il servizio idrico. Le attività devono essere avviate in data successiva all’aggiudicazione del bando (prevista per il 30 maggio) e i progetti selezionati dovranno necessariamente concludersi entro il 28 febbraio 2025. Dal 2020 al 2023, sono stati investiti da Publiacqua oltre 488mila euro per finanziare 99 progetti (35 dei quali lo scorso anno) di produzione artistica e culturale.

"Il bando quest’anno contiene una novità importante: i progetti, oltre che al loro valore culturale, saranno analizzati anche in considerazione degli obbiettivi di sostenibilità e dei valori e dei comportamenti che Publiacqua promuove al suo interno e nelle relazioni con i propri stakeholder: la cultura della legalità e della sicurezza, ma anche inclusione, riconoscimento delle diversità e lotta ad ogni forma di emarginazione e discriminazione - le parole do Nicola Perini, presidente di Publiacqua - La cultura è da sempre un canale di diffusione di valori e uno strumento di educazione e formazione: per questo motivo abbiamo considerato utile inserire un punteggio premiante a progetti che vadano nella direzione di parlare dei temi ricordati e che sono propri del nostro agire e delle nostre politiche". L’impegno di Publiacqua per quanto concerne il settore cultura, nel nostro territorio, è dimostrato anche dal sostegno all’Associazione Teatrale Pistoiese e a Pistoia Musei.

Francesco Bocchini