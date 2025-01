Il 2025 aiuta i portafogli. Benzina, prezzi in calo. La nostra indagine. Ecco dove si risparmia

L’anno nuovo inizia con prezzi della benzina più bassi rispetto a quelli del luglio scorso e anche rispetto all’inizio del 2024. 40 distributori sui 48 registrati ieri nella nostra provincia dall’Osservatorio dei Prezzi del ministero fanno registrare prezzi della benzina self sotto 1,80 con un massimo di 1,837 e un minimo di 1,699. Nel luglio del 2024 erano solo 14 le pompe con il self sotto 1,80 e si registrava un massimo vicino a 2 euro e un minimo di 1,767. I livelli di prezzo rilevati ieri nella nostra provincia non sono lontanissimi dalla situazione del novembre 2022 quando era in vigore il taglio delle accise quando si oscillava tra 1,70 e 1,75 per il self.

In provincia di Pistoia, sempre secondo l’osservatorio ministeriale, i dieci prezzi più bassi registrati ieri sono inferiori a 1,760 con il minimo in due pompe sulla statale Fiorentina: al 2P dove si vende la benzina self a 1,699 (gasolio a 1,619) e al distributore Conad del Bottegone dove si fa il pieno di benzina a 1,715 euro al litro e di gasolio a 1,615. Fanno parte della decina di pompe più convenienti anche l’Eni Pv 5348 di via Dalmazia (1,744 la benzina e 1,669 il gasolio), i tre Tamoil di via Tasselli, via Salvo D’Acquisto e del Nespolo (benzina a 1,745 e gasolio a 1,653), poi due distributori ad Agliana, cioè il Q8 di via Marx e l’Esso Settola dove la benzina è a quota 1,747 e il gasolio a 1,667, e anche il Beyfin sul raccordo per la montagna (benzina 1,749 e gasolio 1,669) e l’Esso del Nespolo (benzina 1,759 e gasolio 1,669).

Altri nove distributori permettono di spendere per la benzina da 1,760 a 1,770 euro: Ip di Puccianti in via Toscana (1,766 benzina, 1,667 gasolio), Ala di Canapale (1,767 benzina, 1,667 gasolio) e sette pompe che si attestano tutte a quota 1,769: Aquila a Montale (gasolio a 1,699), Eni di Carlini in via Macallè (gasolio a 1,664), Eni di Capecchi sul raccordo autostradale (gasolio a 1,669), Aci di via Bonellina (gasolio a 1,669), Q8 di Forasassi in via Toscana (gasolio a 1,664), Eni di via Chirici (gasolio 1,664) e Q8 di via Fermi (gasolio a 1,679).

Nella parte alta della classifica dei prezzi si trovavano ieri otto i distributori con la benzina self sopra quota 1,80: Serravalle Nord (benzina 1,837, gasolio 1,766), Serravalle Sud (benzina 1,833, gasolio 1,766), quattro pompe dove il self della benzina si attesta a 1,819: Ala di Valenzatico, Ala di Montagnana, Tamoil di via Fermi, Eni del Palazzetto (tutti e quattro col gasolio a 1,719) e l’Ip della stazione Giulia di via Berlinguer a Montale (benzina 1,806 e gasolio 1,726). Molto vicini a quota 1,80 si collocano sette distributori con la benzina a 1,799: Ip di via Toscana (gasolio a 1,689), Ala di Serravalle (gasolio a 1,699), Q8 Sommariva di via Montalbano a Pistoia (gasolio a 1,699), Ala di San Michele ad Agliana (gasolio 1,699), Q8 Ads Pistoia La Fortezza (gasolio 1,699), Tamoil di via Garibaldi a Montale (gasolio 1,709), Ip-Geat Service di via Montalbano a Serravalle (gasolio 1,699). Altri tredici distributori sono a metà classifica con la benzina tra 1,797 e 1,770. Si ricorda che le accise sulla benzina sono in Italia a 0,72 euro al litro, al secondo posto in Europa.

Giacomo Bini