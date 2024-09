Il 18 settembre la presentazione a ingresso libero

Appuntamento per il popolo biancorosso fissato per mercoledì 18 settembre alle 21 al PalaCarrara per la presentazione ufficiale della squadra con ingresso libero. I giocatori e tutto lo staff verranno presentati ai tifosi in quella che è la casa del Pistoia Basket che è stata rimessa a nuovo con il parquet appena rifatto. Sarà l’occasione di vedere da vicino i nuovi giocatori ed il nuovo staff tecnico e far sentire il calore del pubblico di Pistoia ad un gruppo che si sta formando e che ha un grande bisogno dell’affetto dei suoi sostenitori. Una serata a tinte biancorosse che rappresenterà il primo assaggio di ciò che attenderà la squadra durante la stagione.