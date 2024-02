I VOSTRI AUGURI

Marfisa compie 100 anni

La signora Marfisa Farosi oggi compie 100 anni e verrà festeggiata con gioia. E’ nata il 20 febbraio 1924 a Piteglio, si è sposata il 31 luglio 1948 con Fiorenzo Zucconi in una chiesetta chiamata la Valle, a Casa di Monte vicino alla Macchia Antonini. Il marito è morto il 31 luglio 2009. Marfisa lavorava in una fabbrica d’abbigliamento per uomo chiamata Arco, a Massa e Cozzile nella zona industriale fino agli anni ’80. La famiglia è partecipe a questo evento con tanti cari auguri e di proseguire ancora nel cammino della vita. La figlia Nicla, il genero Dino i nipoti Cristina Leonardo ed Elisa.

Gaia oggi è maggiorenne

"Finalmente maggiorenne....A Gaia per i suoi 18 anni tantissimi auguri da mamma Roberta, Massi, la sorella Matilde, i nonni e tutti quelli che festeggeranno con te questa speciale giornata"

....E 100 candeline per Diana

Un giorno speciale oggi anche per Diana Bruschi Panti che festeggia il centesimo compleanno. Tantissimi auguri dalla famiglia Gaggioli per questo splendido traguardo.