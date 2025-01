I treni si fermano di nuovo tra Pistoia e Montecatini

PISTOIA Ennesimo weekend di stop ai treni fra Pistoia e Montecatini Terme per i lavori del raddoppio della ferrovia è in arrivo fra oggi e domani. Per consentire l’operatività dei cantieri, infatti, la circolazione dei convogli sarà sospesa dalle 15 di oggi fino alle 24 di domani, con il servizio che tornerà regolare a partire dalla mattinata di lunedì. Nello specifico, è prevista la realizzazione delle opere lungo linea per le barriere anti-rumore, annessi pannelli fonoassorbenti e relativi sostegni sul territorio di Serravalle Pistoiese. Per quanto riguarda i piazzali delle gallerie, proseguono i lavori per gli accessi di emergenza e i percorsi di esodo agli imbocchi del nuovo tunnel e, contestualmente, gli adeguamenti impiantistici nella stazione di Montecatini.

Allo stesso modo andranno avanti i lavori per ponti e sottovia, le prove di collaudo e la realizzazione dei tratti di nuovo binario in corrispondenza della galleria: saranno circa 70 le maestranze di Rfi presenti con trenta mezzi d’opera nei cantieri. Per arrivare quanto prima alla fine delle lavorazioni, ci sarà una riprogrammazione del servizio con i pullman lungo la A11 fra Pistoia e Montecatini Terme e la cancellazione della fermata di Serravalle Pistoiese: il programma è sviluppato modulando la quantità di bus disponibili per l’interruzione a seconda del numero di viaggiatori abitualmente trasportati su ogni singolo treno. I tempi di percorrenza potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale, sui pullman non si possono trasportare le bici e non è ammessa la presenza di animali, ad eccezione dei cani guida. Rfi fa anche sapere che ci sarà una ulteriore interruzione anche nel prossimo weekend del 1° e 2 febbraio, mentre le successive ci saranno fra l’8 e il 9 marzo, così come fra il 10 e 11 maggio mentre ad aprile non ci sarà lo stop ai treni.