I resti del castello antico e l’area di Montale Alto "Ora serve un recupero"

La riqualificazione della zona di Montale Alto, dove si trovano i resti dell’antico castello del Montale, è stata chiesta e sollecitata da alcune associazioni del paese all’Amministrazione Comunale che ha promosso un incontro sull’argomento che si è tenuto al nuovo Centro Nerucci. Per conoscere l’esito dell’incontro e sugli eventuali programmi di intervento sull’area di Montale Alto ha presentato un’interpellanza la consigliera di Insieme Per Montale Barbara Innocenti. L’assessore ai lavori pubblici Alessio Guazzini ha risposto confermando come la richiesta di valorizzazione della zona di Montale Alto sia venuta soprattutto dal Comitato per i Gemellaggi di Montale, dal Comitato Festeggiamenti e dall’Associazione Rione Dore.

"Siamo andati sul posto per vedere la situazione con queste associazioni – ha riferito Guazzini – dopodichè abbiamo pensato di organizzare un incontro aperto a tutte le associazioni che volessero partecipare". La prima esigenza emersa dall’incontro, secondo quanto riferito dall’assessore, è stata quella di "una ripulita generale dalle sterpaglie e dalla vegetazione". Per questo intervento di manutenzione supplementare, oltre ai due o tre tagli l’anno eseguiti normalmente, Guazzini ha informato che il Comune attende di ricevere i preventivi richiesti. Durante l’incontro sono state presentate alcune proposte da parte delle associazioni su iniziative che potrebbero essere organizzate a Montale Alto ma per il momento non c’è un vero e proprio progetto di recupero. L’iniziativa delle associazioni dimostra l’interesse che la comunità montalese nutre verso un luogo, la collinella di Montale Alto, che rappresenta le radici storiche del paese e che oltre ad un valore testimoniale ha anche una notevole rilevanza dal punto di vista paesaggistico. La consigliera Innocenti ha sottolineato l’urgenza di un intervento sulla piazzetta di Montale Alto : "La strada è male illuminata e dissestata – fa notare Innocenti – e c’è un pericolo specialmente per i motorini, bisogna fare qualcosa prima che succeda qualcosa di grave".

Sull’area di Montale Alto era già stata elaborata una proposta di valorizzazione nel 2007 ad opera di Alberto Agresti e di Benedetta Biaggini. I due studiosi rilevavano che "L’indagine archeologica di superficie sulla collina di Montale Alto ha permesso di individuare, sia sulla sommità che lungo le pendici, alcune evidenze sicuramente riferibili alla fase del castello medievale di Montale".

Giacomo Bini