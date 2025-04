I ragazzi delle scuole protagonisti nel consiglio comunale

"Il Comune va a Scuola" è il nome dell’iniziativa, con cui l’amministrazione guidata da Luca Marmo incontra gli studenti di tutte le scuole del territorio. "Anche per quest’anno scolastico l’Amministrazione comunale di San Marcello Piteglio organizza varie iniziative nell’ambito del Progetto partito nel 2023 con la pubblicazione da parte del Comune del testo ’Il Comune va a Scuola’", scrive la presidente del Consiglio comunale, Sandra Romagnani. Il libriccino, curato da lei stessa e illustrato dall’artista di Bardalone, Renzo Bastianelli, viene distribuito gratuitamente ogni anno dal Comune agli alunni delle scuole di tutti i plessi del Comune in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di San Marcello Pistoiese. L’obiettivo del progetto è quello di far conoscere ai ragazzi, cosa fanno Sindaco e Assessori comunali e il ruolo del Consiglio Comunale, oltre alle molte attività del Comune.

Ogni anno vengono organizzati Consigli comunali, per fare toccare con mano agli alunni cos’è l’Amministrazione Comunale e di cosa si occupa, nei quali i ragazzi stessi sono protagonisti. Il primo Consiglio comunale ’speciale’ quest’anno si è svolto lo scorso 27 marzo: i ragazzi della classe quinta della scuola primaria, in tutto una cinquantina, sono stati ricevuti nel palazzo comunale, hanno preso posto all’interno della Sala consiliare, ponendo molte domande agli amministratori presenti. Oltre al Sindaco Luca Marmo agli altri amministratori, era presente anche il Dirigente scolastico dell’Istituto Carlo Rai, che ha spronato i ragazzi a fare domande e ad approfittare di questa occasione di educazione civica dal vivo. Il prossimo Consiglio Comunale per i ragazzi è previsto lunedì 31 marzo per gli alunni della terza media presso l’aula magna dell’istituto comprensivo di San Marcello.

