I racconti di ’Un lungo capodanno in noir’. Domani con l’associazione ’Giallo Pistoia’

Tra un brindisi di Capodanno e l’altro si incontrano i grandi personaggi del giallo italiano come l’ispettore Ferraro, l’investigatore Elia Contini, il commissario De Vincenzi e il colonnello Bruno Arceri. Nel mezzo c’è l’Italia in diversi luoghi e in diversi tempi: la Roma corrotta e violenta degli anni ‘70 fino a quella insanguinata dei giorni nostri, la Firenze del 1944, teatro di una doppia storia d’amore messa a dura prova dalla guerra, la campagna toscana con la vicenda attuale di due fratellini sulle tracce di un uomo nel bosco, la Milano degli anni Venti e ancora un borgo del centro Italia, all’apparenza tranquillo, che nasconde una realtà sanguinosa. Ma ci sono anche le vicende di una coppia, a Barcellona, e le insidie dell’intelligenza artificiale raccontate nel contesto oltre confine della Svizzera. Nel momento dell’anno in cui tutti si spendono in buoni propositi, i protagonisti di questo libro non vogliono affatto abbandonare le vecchie abitudini e il conto alla rovescia probabilmente li sorprenderà sulla scena del crimine.

Accade in "Un lungo capodanno in noir" (Guanda, 2023) raccolta di racconti noir scritti ciascuno da dieci grandi scrittori italiani (Biondillo, Cerone, Crovi, De Cataldo, De Franchi, De Silva, Fazioli, Fois, Gori, Vichi) che sarà al centro della nuova presentazione proposta dall’associazione Giallo Pistoia per il ciclo Giallo in biblioteca. L’appuntamento è per domani, giovedì 11 gennaio, alle 17 nella Sala Terzani della Biblioteca San Giorgio. Saranno presenti due degli autori, Marco Vichi e Leonardo Gori, in dialogo con Giuseppe Previti e Maurizio Gori. Le letture sono affidate a Marco Leporatti.

l.m.