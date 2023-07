I premiati del "Sampette", ecco i bravissimi nello sport e nello studio

Conferito anche quest’anno il premio "Sampette bravissimo nello sport e nello studio", alla secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Bonaccorso da Montemagno di Quarrata. A essere premiate, nella categoria femminile, sono state, ex aequo per la prima volta da quando esiste il Sampette, Gaia Ciottoli (3E) e Samanta Kola (3B). Per i maschi invece ha vinto Edoardo Eerba (3E). Il riconoscimento al termine di ogni anno scolastico viene assegnato a uno studente e a una studentessa di terza media della Bonaccorso che abbiano ottenuto il massimo dei voti sia nello studio che nelle discipline sportive, tenuto conto inoltre dell’impegno sportivo extrascolastico. Il premio era stato ideato nel 1999 dall’allora docente di scienze motorie Mario Tempesta – Sampette infatti è l’anagramma di Tempesta – che per 40 anni ha insegnato alla Bonaccorso di Quarrata e che anche dopo essere andato in pensione ha mantenuto l’impegno di seguire l’iniziativa. I vincitori del Sampette hanno ricevuto una borsa di studio e una targa donata dall’amministrazione comunale di Quarrata. La consegna dei premi è avvenuta durante la cerimonia di consegna dei diplomi di terza media a villa La Magia ed erano presenti, insieme al dirigente scolastico Luca Gaggioli e a Mario Tempesta, anche i docenti dell’istituto comprensivo e il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti.

"Con questo premio diamo un giusto riconoscimento a quei ragazzi che nel triennio scolastico si sono sempre distinti tanto nello studio quanto nello sport – ha spiegato Tempesta –: come docente di scienze motorie sono sempre stato convinto che per i giovani sia altrettanto importante allenare il fisico oltre che la mente". Sponsor ufficiale del Sampette è stato come ogni anno l’Ottica Aligi Bruni di Pistoia.

D.G.