I portacolori dell’Abetone dettano legge

ABETONE

Approda a Pistoia il Toscana Enduro Series, e a dettare legge sono i portacolori dell’Abetone: vincono Tommaso Francardo e Nadine Ellecosta nel secondo appuntamento della tenzone. Oltre 450 atleti si sono cimentati sui sentieri dell’Alta Valle dell’Ombrone. E in una giornata quasi estiva l’Abetone Ancillotti Vittoria Gravity Team impone la sua legge portando a casa la vittoria assoluta sia negli uomini, con Tommaso Francardo, che nelle donne con Nadine Ellecosta. "Le tre prove speciali – spiegano gli organizzatori – Conca, Caposaldo e Malacosta, hanno fornito un ottimo banco di prova per i numerosi atleti sia italiani che stranieri in vista dell’imminente inizio della coppa del mondo i primi di maggio, a Finale Ligure. Il particolare layout delle speciali che permetteva di seguire tutta la gara senza effettuare spostamenti ha fatto sì che il pubblico sia accorso in gran numero nella zona dell’alta collina pistoiese per fare il tifo ai funanboli dell’enduro". Alle spalle del vincitore si è classificato Andrea Colombo (Team Alba Orobia Bike ), quindi Lapo Prisinzano del Team locale TSI Free Bike, al quarto posto lo svizzero Lars Henrik Buengen seguito dall’altro alfiere dell’Abetone Vittorino Palmieri al quinto. Tra le donne Nadine Ellecosta è veramente imbattibile e domina la classifica assoluta davanti a Giorgia Fiocchi per una ulteriore doppietta dell’Abetone Ancillotti Vittoria Gravity Team. Grande soddisfazione di tutto il comparto turistico pistoiese, rappresentato dall’assessore Alessando Sabella, per gli importanti risvolti economici che la manifestazione ha portato a tutto il territorio sia nei giorni della gara che in quelli precedenti, con tutti gli atleti impegnati da settimane nelle prove e con oltre 3000 presenze nel week end.

Andrea Nannini