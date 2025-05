I più piccoli protagonisti. Tre incontri

PISTOIAUltimi tre appuntamenti per la rassegna di Infanzia e Città, che mette al centro l’infanzia portandola nei contesti cittadini attraverso molteplici linguaggi. Martedì nell’Area Bambini Verde si svolgerà "Guarda che luna, Guarda che stelle": alle 20 "Concerto per alberi" di Letitia Devernay, alle 20.30 lettura del libro "Il custode di stelle" di Max von Thun e alle 21 pic nic stellare e visita al Piantastorie. Ai partecipanti è consigliato di portare cibo al sacco e una coperta da stendere a terra. Gli interessati devono prenotarsi telefonando all’Area Verde allo 0573-452341 oppure inviando una mail [email protected]. In caso di pioggia la serata sarà rinviata.

Giovedì 22 maggio alle 17.30 in piazza Mandela nel quartiere delle Fornaci è previsto Storie in Piazzetta. La scuola dell’infanzia comunale La Filastrocca invita le famiglie nella piazza del quartiere allo spettacolo "La Scatola magica, favole animate in piazza", teatro di burattini curato dal babbo Marco Zingaro. Martedì 27 maggio alle 17 nel giardino Piccino (adiacente alla Casa dell’anziano) si svolgerà "Giochi in tutte le lingue del mondo" a cura del Comitato Provinciale Unicef di Pistoia. L’iniziativa è per la fascia di età dai 3 anni. Gli eventi sono a ingresso libero. Infanzia e Città è organizzata dal servizio Educazione e Istruzione del Comune in collaborazione con Fondazione Teatri di Pistoia, Biblioteca San Giorgio, Centro per le famiglie e Unicef.