I più belli del mondo: "L’amore di un gatto è un vero privilegio". La passione di Gianna

Dio ha creato il gatto per consentire all’uomo di accarezzare la tigre", una frase che ricorre spesso quando si parla di uno degli animali più affascinanti e misteriosi tra quelli che, nel tempo, hanno imparato a vivere insieme agli esseri umani. E poi c’è chi, per i gatti, nutre una vera e propria passione. Come Gianna Bizzarri Venturi. Quando era molto piccola portava in casa tutti gli animali che trovava. Una volta entrò con una vipera in mano. I suoi genitori cominciarono a preoccuparsi. Credevano che la loro bambina avesse dei problemi. Invece era soltanto amore, un grande amore per gli animali. E tutti ne furono consapevoli quando, in quella casa, arrivò Titta, una gattina che visse a lungo accanto a lei e fu la rivelatrice del viscerale amore per i gatti che ha poi portato Gianna a diventare una delle maggiori allevatrici italiane con i suoi Shenny, che cura da più di trent’anni. Un allevamento, il suo, che ha ottenuto riconoscimenti dalle maggiori associazioni feline internazionali. Può, in base alla sua preparazione e alla sua esperienza, selezionare e allevare gli Exotic Short hair e i persiani.

Grazie alla sua formazione in zooantropologia, Gianna Bizzarri Venturi è consulente della relazione felina e quindi in grado di decifrare tutti i comportamenti di quell’affascinante, eterno mistero che è il gatto, quella tigre mignon che trasmette amore e benessere con il rumore più bello del mondo: le fusa.

A questa signora dei piccoli felini, il fotografo pistoiese Nicolò Begliomini ha dedicato una delle splendide immagini che hanno fatto parte della galleria e del progetto "Pistorienses".

Nella saletta di posa della Giorgio Tesi Group dove Nicolò, che è responsabile della comunicazione dell’azienda di Badia a Pacciana, ha ritratto i cento "Pistorienses", Gianna, ovviamente, ha portato due dei suoi campioni. Oggi annuncia un evento a cui tutti gli appassionati sono invitati e che si svolge sabato 27 e domenica 28 gennaio al Toscana Fair-Vivai Mati, a Pistoia, in via Bonellina 46, dalle 10 alle 18. Si intitola "Città di Pistoia Cat World: il mondo del gatto da tutti i punti di vista". Questo festival di "gommini" e vibrisse è promosso dall’Anfi (Associazione nazionale felina) di Toscana e Umbria. La mostra ha il patrocinio del Comune di Pistoia e domenica pomeriggio sarà presente anche il sindaco Alessandro Tomasi.

"Non è soltanto una gara di bellezza – ci spiega Gianna –, è anche una scoperta del mondo felino per parlare delle abitudini, dell’etologia e dell’importante ruolo che il gioco riveste per il benessere fisico e mentale di questo animale". Expo Pistoia Cat World presenterà un programma articolato su tre argomenti principali: il gatto di razza, il gatto domestico, i gatti liberi e di colonia, più un’area dedicata al comportamento del gatto.

"I nostri esperti, veterinari e consulenti della relazione felina – si legge sulla presentazione – saranno disponibili a instaurare un dialogo diretto con il pubblico, per rispondere a domande e chiarire dubbi, andando ben oltre i classici luoghi comuni, su questi nostri eccezionali compagni di vita sempre più presenti all’interno delle nostre famiglie, ma ancora misteriosi e difficili da comprendere per molte persone". In effetti le domande possono essere molte: a che età il cucciolo può lasciare la mamma? Come dargli da mangiare? Come gestire l’arrivo di un gattino quando in casa sono già presenti altri animali? Perchè il mio gatto non usa la lettiera? Vorrei viaggiare con il mio gatto: cosa devo sapere?

"Questi sono solo alcuni dei quesiti che potremo chiarire cercando di sciogliere dubbi e perplessità. Spiegheremo – ci dice Gianna – come accarezzare il micio e come giocare con lui scegliendo gli accessori più adatti in base all’età, alla razza e al carattere. I gatti sono creature che vivono su tre dimensioni e sono molto diversi da qualsiasi altro animale da compagnia, comprenderli può aprirci a un mondo sconosciuto e affascinante. Imparando a conoscere il gatto potremo instaurare con lui una relazione ricca di soddisfazioni, scoprendo quali regole fissare all’interno della nostra casa per una corretta convivenza nel pieno rispetto di ogni componente della famiglia".

Le Serre Mati del Toscana Fair, faranno da cornice a una esposizione felina di altissimo livello. "Saranno oltre cinquecento gli esemplari esposti durante le due giornate: sinuosi Siamesi – illustra Gianna per noi –, regali Persiani, morbidissimi Exotic Shorthair, selvaggi Bengala, giganteschi Maine Coon, rarissimi Egiptian Mau dalla splendida maculatura e molte altre razze, provenienti da tutte le regioni d’Italia e dall’estero. In gara poi ci saranno anche i gatti di casa". Sfileranno di fronte a una giuria internazionale per contendersi il titolo di Best in Show. Il focus della manifestazione sarà comunque il mondo del gatto per farlo vivere felice accanto a noi.

"Se i pistoiesi – conclude Gianna Bizzarri – vorranno perdersi negli occhi di un gatto, questa è l’occasione. Io dico sempre che avere l’amore di un animale è una cosa meravigliosa, ottenere l’amore di un gatto è un privilegio".

lucia agati