I nuovi equilibri. Smistate le deleghe dell’ex vicesindaco

La riattribuzione da parte del sindaco delle deleghe che furono dell’ex-vicesindaco Federico Gorbi ha tenuto banco più volte a livello di scontro politico, con il primo cittadino che non ha esitato a rispondere anche a muso duro all’opposizione di centrosinistra (e non solo) che chiedeva conto delle tempistiche. E a poco più di due mesi dallo ’strappo’, Piero Lunardi ha sciolto le riserve: la formazione di governo non presenterà alcun rimpasto (per il momento) e le deleghe in questione saranno divise fra tre degli attuali componenti della giunta.

Il vice-sindaco Alessio Gargini avrà ad esempio anche le deleghe al patrimonio, ambiente, assetto del territorio, che si aggiungeranno a quelle ai lavori pubblici, arredo e decoro urbano, società partecipate. Quattro nuove deleghe per Benedetta Vettori: si tratta di bilancio, tributi, servizi informatici ed acquisti, da aggiungere a sport, commercio, mercati, sviluppo economico e attività produttive. L’assessore Maurizio Bruschi "eredita" invece la delega all’agricoltura ed al vivaismo dal vice-sindaco Gargini ed ottiene una "nuova" delega denominata "sicurezza e videosorveglianza". Le aggiungerà alle deleghe a personale, trasporto pubblico, traffico, viabilità, turismo, sentieristica e cammini, tradizioni e rievocazioni storiche, polizia municipale e promozione del territorio. Nessuna novità sostanziale per quanto riguarda l’assessore Ilaria Gargini: delega a sociale, politiche per la casa, educazione ed infanzia, istruzione, politiche giovanili, pari opportunità, cultura, cooperazione internazionale, gemellaggi, sanità pubblica.

La novità verrà con tutta probabilità illustrata in una delle prossime due sedute del consiglio comunali, la prima delle quali prevista proprio per stasera. E con la riassegnazione delle deleghe, il "dopo-Gorbi" (a livello di giunta) può dirsi iniziato a tutti gli effetti.

Giovanni Fiorentino