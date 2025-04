I muri aspettano i colori dei giovani: "Street art", riaperto il bando

Con la proposta di nuovi spazi da dipingere, riapre il bando per la street art a Quarrata. Dopo il successo dello scorso anno, il Comune mette a disposizione diciotto nuove superfici murarie nel centro città da destinare ai giovani, che avranno l’opportunità di creare le proprie opere artistiche sotto forma di murales. Possono presentare domanda entro il 31 dicembre 2025 persone singole dai 16 anni di età (in caso di minore età a presentare domanda sarà il genitore) o gruppi (minimo 3 persone), composti da persone di almeno 16 anni di età. L’obiettivo è promuovere e realizzare occasioni di crescita e attività a sostegno dell’interazione tra creatività e culturale giovanile, all’insegna dell’inclusione sociale, della legalità e del decoro urbano.

"La Street Art non è soltanto un disegno su un muro, non è vandalismo come troppo spesso viene liquidata – ha osservato l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Quarrata Tommaso Scarnato – . E’ espressione, comunicazione, cultura. È il modo con cui tanti giovani, e non solo, raccontano le loro storie, le loro emozioni, le loro idee. Ringrazio le ragazze e i ragazzi che hanno colto l’occasione del bando 2024 donando alla città le loro opere".

Questi i nuovi luoghi dove gli artisti potranno dare sfogo a fantasia e estro: "La Civetta" con tema "Luoghi e identità di Quarrata fra passato e presente"; il campino da basket "Daniele Gori" in piazza Berlinguer (tema sportivo); il lungo Fermulla "Gino Bartali"; via Alfonso Lenzi; piazza Aldo Moro e passaggio pedonale; via Giuseppe Giusti.

La persona interessata può fare domanda tramite il servizio online apposito previa autenticazione. Nella stessa domanda è possibile richiedere un massimo di tre muri, indicando l’ordine di priorità di scelta.

"Una grande occasione per i nostri giovani di potersi esprimere e rendere più bella la nostra città – ha spiegato il sindaco di Quarrata, Gabriele Romiti – contribuendo così a sentirsi parte della comunità attraverso la realizzazione di murales che accompagneranno la vita quotidiani di tutti i quarratini".

Daniela Gori